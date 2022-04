Feijóo: «Hay que bajar impuestos ya para que las familias lleguen a final de mes»

Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder del PP, reclamará a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, una rebaja «inmediata, concreta y probablemente temporal» del impuesto sobre la renta, el IRPF, para «devolver liquidez a las familias» ante la inflación del 9,8%. Así, Feijóo ha anunciado este mismo miércoles en una entrevista con el programa matinal de Telecinco que propondrá esta medida, que el PP tiene «clara y estudiada», pero que no ha detallado por el momento, en la reunión que mantendrá este próximo jueves con el jefe del Ejecutivo en Moncloa.

Además, el todavía presidente de la Xunta ha criticado de nuevo la política económica del Gobierno, que sitúa a España en «cabeza en cifras de inflación en la Unión Europea», y el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, un título que considera «falaz» porque el problema no es de las últimas seis semanas, sino del último año. El gallego también ha aprovechado esta aparición televisiva para hablar de su proyecto político.

Leer más: Feijóo exige bajar el IRPF para apoyar el plan anticrisis

“Mi proyecto político es dar estabilidad a mi país, mi proyecto político es decir: ‘España no es el furgón de cola de la economía europea’. Mi proyecto político no es que baje la inversión, no es que disminuya el crecimiento económico, no es que se incrementen los impuestos», ha enfatizado. De la misma manera, el presidente de la Xunta ha explicado que según la Agencia Tributaria, el incremento de la recaudación fiscal ha subido en 7.500 millones de euros.

A colación de este dato, Feijóo hacía esta reflexión: «Es decir, con una inflación del 10% y los ciudadanos pagando 7.500 millones de euros más, eso es una injusticia sobre todo para las rentas bajas y las rentas medias y la justicia social, la justicia tributaria, es un planteamiento básico de nuestro ideario político. Por tanto, hemos de bajar los impuestos ya, pero no esperar unos meses, debemos de meter renta a las familias de forma inmediata para poder llegar a fin de mes». «Tenemos que seguir bajando los impuestos de la energía, ya que han cerrado fábricas, han cerrado empresas electro intensivas, no producimos aluminio, no producimos acero, no tiene ningún sentido, haber llegado tarde una vez más a los planteamientos de una energía exorbitante y que no se puede producir a esos precios en España», se quejaba el líder del Partido Popular.

“Hemos perdido más dinero no escuchando a los transportistas que bajándoles 20 céntimos el litro”.



En la misma línea de crítica a la gestión del Gobierno de coalición, Alberto Núñez Feijóo remarcaba: «Hemos montado un lío fenomenal por no escuchar a los transportistas, es que es muy importante esto, es que hemos perdido más dinero no escuchando a los transportistas que bajándoles 20 céntimos el litro. Así, evidentemente, no podemos seguir». Igualmente, Feijóo ha reprochado otra vez el giro unilateral de Sánchez sobre el Sahara Occidental, que considera una práctica política «con un tic antidemocrático muy importante» y ante la visita del presidente del Gobierno a Marruecos ha preguntado si va a enseñar «ese acuerdo clandestino» con el país vecino.