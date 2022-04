Feijóo exige bajar el IRPF para apoyar el plan anticrisis

Abierto a los acuerdos, pero con matices. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que en la reunión programada para este jueves en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reclamará una bajada «inmediata» del IRPF para afrontar el incremento de precios.

Este será por tanto uno de los requisitos que el nuevo líder del PP reclamará a Sánchez de cara al posible apoyo de los ‘populares’ al plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania del Gobierno, toda vez que Sánchez está reclamando reiteradamente el apoyo de la oposición utilizando el asunto para calibrar la mayor predisposición de Feijóo al diálogo y el acuerdo respecto a su predecesor, Pablo Casado.

Leer más: Feijóo se reunirá con Sánchez y el Rey pero evita el encuentro con Abascal

Feijóo ha asegurado que «escuchará» a Sánchez y que no tiene «orden del día» de ese encuentro, aunque evidentemente se abordará el paquete de medidas «dispersas» que a su juicio ha planteado el Ejecutivo «bajo un título que es falaz: la guerra de Ucrania», ya que la subida de los precios es previa a la invasión de Ucrania por Rusia.

«El PP es más imprescindible que nunca. Me voy a dedicar a acreditar que en España hay una alternativa para hacer políticas distintas», ha enfatizado Feijóo, dejando claro con ello que está abierto a negociar pero a continuar haciendo oposición ante las «nefastas» políticas del Ejecutivo.

Ante una coyuntura de una inflación que roza ya los dos dígitos –en marzo la tasa de IPC alcanzó el 9,8%–, ha exigido una bajada inmediata del IRPF para devolver una parte de lo perdido a los ciudadanos por la alta inflación, con el fin de que dispongan de más renta disponible.

El PP insiste en la bajada de impuestos

«Ése es el planteamiento que le voy a hacer. Una bajada inmediata, una bajada concreta, a lo mejor temporal, pero una bajada inmediata del impuesto de la renta para devolver liquidez a las familias», ha adelantado Feijóo en una entrevista en Telecinco, señalando que le trasladará esta propuesta «estudiada» por el PP a Sánchez en la Moncloa.

Estos días había propuesto ya ha propuesto devolver a los ciudadanos el incremento de la recaudación del IVA para disminuir la necesidad de pagar más por todo ante la alta inflación, y reducir el tamaño del Gobierno «más caro de la democracia en el momento de más dificultad».

Y es que para el nuevo líder del PP la solución a la situación actual de España precisa de un «tratamiento de choque» con una bajada generalizada de impuestos que haga frente a la alta inflación, en línea con lo que lleva reclamando el principal partido de la oposición desde hace meses.

Leer más: El PP aprieta a Sánchez con bajada de impuestos para abaratar el coste de la luz

Feijóo, que presentará su renuncia a la presidencia de la Xunta de Galicia en las próximas semanas para asumir de lleno la presidencia del Partido Popular, dará prioridad en su encuentro con Sánchez las medidas para bajar la inflación, el precio de la energía y modernizar la política económica.

También en los últimos días se ha mostrado crítico con el plan de choque del Gobierno y la política económica desarrollada por el mismo, llegando a calificar de «parche» hecho con «retales» las medidas contenidas del real decreto sobre los carburantes.

De esta forma, ha exigido al Gobierno que cumpla su compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes de La Palma del pasado 13 de marzo en la que se suscribió un acuerdo para bajar impuestos.

Sánchez al PP: ¿Van a seguir estorbando con la ultraderecha?

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a escudar en los efectos de la pandemia del coronavirus y de la guerra de Ucrania para justificar la crisis económica y ha arremetido contra Feijóo.

«Tenemos que ver si actuamos o no actuamos, y en su caso si continúan estorbando o empiezan a ayudar al Gobierno de España, que es ayudar a su país», le ha señalado Sánchez a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien le ha afeado que las familias «no llegan a final de mes, no pueden llenar los depósitos de gasolina y hacen lo imposible para no encender la luz por miedo a las facturas».

La portavoz de los ‘populares’ ha defendido ante Sánchez «otra forma de Gobernar», por lo que le ha pedido que mañana escuche a Feijóo y «haga las dos cosas que sabe hacer bien: copiar y rectificar». «Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique su nefastas políticas que no están llevando a la ruina», le ha exigido, tras reprocharle que «siempre encuentra culpables pero no busca soluciones. Vive en una situación paralela».