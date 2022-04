Feijóo se reunirá con Sánchez y el Rey pero evita el encuentro con Abascal

Alberto Núñez Feijóo, tras su proclamación como líder del Partido Popular a nivel nacional en el XX Congreso extraordinario de Sevilla, se reunirá el próximo jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el miércoles sea recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI. Eso sí, de momento, está evitando un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal.

La actual secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ofrecido una rueda de prensa tras la primera reunión del Comité de Dirección, en la que ha argumentado que Feijóo acudirá a la audiencia con el jefe del Ejecutivo con vocación de escucharle y analizar los temas que quiere trasladar al líder de la oposición pero ha insistido en que «no hay que confundir moderación con sumisión ni voluntad de entendimiento con entreguismo”.

Además, Gamarra ha recalcado que la reunión en la Moncloa la ha convocado Sánchez “con un SMS y un tuit”, sin un orden del día, por lo que el nuevo líder de los populares acudirá para ver de qué quiere hablar el presidente del Gobierno y en función de sus intenciones irán abordando los distintos temas.

No será la única reunión relevante de la semana, Feijóo también será recibido el próximo miércoles por el Rey Felipe VI. Con quien no está previsto que se reúna es con el líder de Vox, Santiago Abascal. Además, el PP no aclara si prioriza un pacto con Vox o con el PSOE porque su pacto, ha afirmado Gamarra, es con los españoles y con el interés general.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras la primera reunión del nuevo presidente del PP. EFE/ J.J. Guillén

«El Partido Popular es un partido de mayorías y que se va a dedicar al 200% a dar respuestas y soluciones a los problemas de los 47 millones de españoles. Vamos a pactar con ellos, somos conscientes de las dificultades que tienen. Nos mueven el interés por España y los españoles”, ha subrayado Gamarra.

Vox ofrece a Feijóo un «pacto de nación»

El vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé, ha instado a Alberto Núñez Feijóo, a resolver «la encrucijada» en su partido entre quienes abogan por un pacto de Estado con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y quienes prefieren que se acerque al suyo, con el que cabe un «pacto de nación, de alternativa nacional».

De esta manera, en una rueda de prensa este lunes, Buxadé ha considerado que el Partido Popular en su congreso de Sevilla ha demostrado que no ha decidido aún «el futuro que quiere para España», pues «sigue abierta la tensión entre unos y otros» en su seno, entre quienes quieren aproximarse al Gobierno o a Vox.

«Les toca a ellos resolver ese entuerto, nosotros aquí estamos en la tranquilidad, en el convencimiento de que es posible esa alternancia, pero tiene que ser todos los días y sin ceder a la tentación de estar en el paraguas de lo políticamente correcto y del Gobierno de Sánchez», ha expuesto. «Me gustaría más tener un pacto de nación, de alternativa nacional, de alternativa social, para poner fin al Gobierno de Sánchez«, ha concluido el vicepresidente político de Vox.

Dado que Núñez Feijóo se reunirá el miércoles con el rey y el jueves con Sánchez, Buxadé, por su parte, no ha descartado un próximo encuentro con el presidente de su partido, Santiago Abascal. «Supongo que se verán en algún momento si Feijóo pasa por Madrid», ha ironizado, tras indicar que no ha habido llamadas ni comunicaciones desde su elección como presidente el sábado.

El nuevo PP recalca que ya ha puesto su maquinaria a funcionar porque es urgente, dicen, sacar al país de su situación actual y tener un mejor Gobierno. Sin embargo, quedan sin despejar múltiples incógnitas de esta nueva etapa: si habrá o no cambios en las portavocías parlamentarias, si Feijóo acudirá o no al Senado como jefe de la oposición o cuándo dejará la Presidencia de la Xunta.