El PSOE acusa a Feijóo de tapar la «corrupción» de Ayuso y de ceder ante Vox

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha sostenido este domingo que el nuevo Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha venido de Galicia a «tapar la corrupción» de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a «capitular» ante la extrema derecha de Vox.

“En pocos días veremos cómo el PP entrega el primer gobierno autonómico de nuestro país a la extrema derecha y es su responsabilidad, porque es él, Feijóo, quien ha claudicado ante Vox para entregarle el gobierno de Castilla y León a la extrema derecha”, ha denunciado.

«Ha venido desde Galicia para tapar los escándalos de corrupción de Ayuso y para entregar a la extrema derecha el poder en Castilla y León» Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva del PSOE

En su opinión, el PP ha celebrado un congreso «exprés sin debate ni posicionamiento ideológico” y ha considerado que de la hoja de ruta del mandatario gallego solo se saben dos cosas: «Que ha venido desde Galicia para tapar los escándalos de corrupción de Ayuso y para entregar a la extrema derecha el poder en Castilla y León”.

Asimismo ha señalado que desde el partido socialista exigen saber “si van a hacer frente a la corrupción, si van a afrontar una verdadera regeneración, si se van a comportar como una derecha moderada y moderna y van a negar cualquier tipo de acuerdo y pacto con la extrema derecha”.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también criticó el pacto entre el PP y Vox en Castilla y León, arremetido contra lo que considera “el pacto de la vergüenza”. Asimismo, cargo contra Feijóo, indicando que “la extrema derecha vuelve a gobernar 40 años después”.

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

El pasado 10 de marzo, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un acuerdo de legislatura con el partido de Santiago Abascal para gobernar en coalición en la comunidad. No obstante, tras haber pasado dos semanas, todavía no se ha celebrado la investidura de Mañueco por haber algún punto flaco en sus negociaciones. Un pacto del que Feijóo se desvinculó.

Feijóo ha mantenido las distancias con Vox

En Galicia, el dirigente gallego ha marcado siempre distancias con Vox, que no tiene representación ni en los ayuntamientos de la comunidad ni en el Parlamento autonómico. De hecho, no son pocas las veces en las que ha afirmado que no pactaría con los de Abascal.

Sobre el pacto en Castilla y León, el dirigente gallego insistió que era el líder del PP en Castilla y León el que tenía la potestad y obligación de intentar llegar a un acuerdo con quien considerase que podía ofrecer estabilidad al Ejecutivo y a los castellano y leoneses.

Por su parte, Feijóo acusó al PSOE de forzar este acuerdo con la formación que encabeza Abascal ante su negativa a negociar. «El PSOE solo dio una posibilidad: elegir entre Vox o un adelanto electoral. Mañueco ha evitado un adelanto electoral en un momento de crisis internacional y nacional», aseguró. De hecho, uno de sus objetivos como líder de los populares recuperar al votante del PP que se marchó a Vox.