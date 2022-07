Garamendi estalla contra el Gobierno por culpar a las empresas de la elevada inflación

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera un «error» que desde el Gobierno culpen a las grandes empresas por la elevada inflación que vive el país, que en el mes de junio se ha disparado al 10,2%, y ha asegurado que «si alguien se está beneficiando de la inflación es el propio Estado«.

Así lo ha asegurado en declaraciones a RNE, donde ha subrayado que el Estado ha elevado su recaudación en 20.000 millones de euros por el repunte de la inflación, una cifra que considera que podría alcanzar los 30.000 millones de euros.

Garamendi ha asegurado que las empresas son las que «crean riqueza en este país» y que «se están buscando culpables donde no los hay». Asimismo, se ha mostrado contrario a la intención del Ejecutivo de Sánchez de gravar los beneficios extraordinario logrados por la banca y las energéticas que facturen más de 1.000 millones anuales en los ejercicios 2022 y 2023.

Y es que, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó este martes en el debate sobre el Estado de la nación que la subida de los precios de consumo y los tipos de interés no puede servir para que las grandes empresas acumulen más riqueza.

Pedro Sánchez enseña gráficos durante el Debate del Estado de la Nación

En esta línea, el dirigente empresarial ha recordado que los tipos de interés ni siquiera han subido aún y que estos dos impuestos van a dañar la confianza inversora que suele buscar «estabilidad regulatoria». A su juicio, será complicado que el sector energético se embarque en proyectos de largo plazo que requieran mucha inversión si se ven penalizados con impuestos.

Pacto de rentas

Sobre el pacto de rentas para evitar que se produzca una espiral inflacionaria de subida de precios y de salario, Garamendi, que se ha mostrado partidario de hablar sobre ello, aunque con una implicados de «entrar todos a ello», ha recordado que el Estado está recaudando más como consecuencia de la inflación y que si el Gobierno quiere fomentar un pacto de rentas nacional, tendrá que plantear un proceso de «eficiencia del Estado».

Aun así, ha recalcado que, antes de hablar de un pacto de rentas, primero se debe buscar «cómo rebajar la inflación y cómo actuar, y no acusar a alguien» de la situación que vive el país. «Todavía no he visto una medida que marque esta eficiencia», ha sentenciado el presidente de la CEOE.