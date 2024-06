Garamendi (CEOE) reitera su oposición a la reducción de jornada: «malo para la economía»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que han hecho «muchísimas propuestas» en relación a la reducción de la jornada laboral, pero «no acepta ninguna». «Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer», ha asegurado, según recoge Europa Press.

Asimismo, ha asegurado que, en todo caso, no está «quitando la legitimidad a la norma» que se pueda aprobar, pero ha insistido en que «eso no es diálogo social» y que lo que plantea es «malo para la economía española».

Garamendi se ha desplazado este miércoles a Euskadi para participar en un encuentro en el Real Club Marítimo de Getxo (Vizcaya) organizado por APD para ofrecer la visión de las empresas sobre el nuevo ciclo institucional en Europa.

Tras agradecer a APD Zona Norte la oportunidad de poder compartir con sus asociaciones la situación actual y la evolución de la economía, Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha referido a la reducción de la jornada laboral y el plazo que ha dado el Gobierno central a la CEOE hasta el lunes para que presenten propuestas. Este mismo miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho que aún hay tiempo para llegar a acuerdo que veía asumible para las empresas.

Ante esas palabras, Garamendi ha afirmado que «eso lo dice ella» y, tras indicar que «ya no sabe cómo decirlo», ha asegurado que han tenido muchas reuniones y han hecho «muchísimas propuestas», «pero no se acepta ninguna».

«Es más, yo no entiendo diálogo como un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del Ministerio es muy nítida. Pero si es muy nítida y hay un ultimátum, me vais a perdonar, pero estoy en mi tierra, soy vasco, yo eso no lo entiendo», ha añadido.

A su juicio, el diálogo «es otra cosa». Garamendi ha insistido en que han realizado muchas propuestas y han hablado del absentismo, que se ha «duplicado» en España, donde «falta un millón de personas a trabajar todos los días». Asimismo, ha indicado que también han hablado de horas extras, y de «muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia y que aquí parece que no se pueden».

Garamendi ha reiterado, como dijo este martes, que, si «es una decisión política», como, a su juicio, lo es, «que la hagan pero que la hagan el 1 de julio». «Es decir, si hay un ultimátum, podrá ser para nosotros, pero que también lo sea para el Ministerio», ha agregado.

Asimismo, el presidente de la patronal, haciendo un símil con la Eurocopa de fútbol, ha señalado que es, «como si te invitan a jugar un partido de fútbol, pero te dicen, vas a perder 5-0, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario». «Y entonces te dicen, no es que en vez de 5-0 vas a perder 4-0, eso no es diálogo», ha asegurado.

Antonio Garamendi ha afirmado que eso es «un monólogo social». Según ha precisado, no está «quitando la legitimidad a la norma, en caso de que lo tenga que ser», pero ha insistido en que «eso no es diálogo social».

En este sentido, ha recordado que la propia OIT, Organización Internacional del Trabajo, así lo define: «el diálogo social es tripartito, el bipartito no se considera diálogo social, el bipartito, entre el Gobierno y una de las partes».

«Malo para la economía»

Tras insistir en que no está «deslegitimando para nada que esa norma pueda salir», ha dicho que no lo entienden y ha indicado que «honestamente» cree que será «malo para la economía española y especialmente para las pequeñas empresas».

«Empecemos a pensar en panaderías, en bares, en el comercio, etcétera. Pensemos en el campo, y yo creo que ahí se piensa bastante poco en ello. Se habla mucho de España vaciada, se habla de muchas cosas, pero a la hora de la verdad luego no se ve en la práctica», ha advertido.

Según ha indicado, están pensando en «tantos millones de pequeños empresarios, de autónomos» y cree que, tal y como se está planteando esta cuestión, se hace «desde el poco conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es la economía de la empresa».

Ante las manifestaciones de Yolanda Díaz que asegura que no han presentado propuestas, ha respondido que «diga lo que quiera». «Lo que pasa es que pretenden que cuando hemos hablado en las mesas, tengamos que poner por escrito algo para que digan que no. Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer. Está legítimamente planteado para que lo hagan, que lo lleven al Parlamento y que lo aprueben», ha advertido.

Cuestionado por si, por tanto, se quedan fuera de la negociación, lo ha negado y ha asegurado que siguen «sentados» en la mesa, pero «esas no son formas» «Y, de hecho, la propia OIT le ha puesto a España entre los 20 países que incumplen las normas del diálogo social. Y esa es la realidad. Y es la Organización Internacional del Trabajo donde están los gobiernos de todos los países, donde están los sindicatos de todos los países y donde estamos nosotros a través de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, ahí lo dejo, pero la responsabilidad es del Ministerio del Trabajo», ha asegurado.