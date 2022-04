Las gasolineras llevarán al Gobierno a los tribunales por los descuentos de carburantes

El polvorín surgido por los descuentos obligatorios a los carburantes que tenían que llevar a cabo las estaciones de servicio finalmente ha saltado por los aires. Así, un nutrido grupo de empresas -unas 4.000- del sector llevarán por la vía legal reclamaciones contra el real decreto que las obliga a tener que adelantar los descuentos a los clientes.

En concreto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), reunida esta mañana con carácter de urgencia, ha acordado por unanimidad recurrir judicialmente el real decreto aprobado hace una semana que obliga a las gasolineras a aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de carburante.

La entidad ha precisado que, pese a «compartir el objetivo de la norma» de rebajar el precio del combustible para facilitar su compra por parte de familias y empresas, el diseño y la ejecución del decreto le llevan a denunciar, debido a que genera «importantes perjuicios» al sector.

No obstante cabe recordar que se trata solo de una parte representativa -4.000- de las más de 11.600 estaciones de servicio que hay en España. Ahora habrá que esperar a ver qué decisiones se toman en otro tipo de organizaciones.

La vía legal contra el Gobierno

En cuanto a esta reclamación legal, los responsables de la asociación han señalado en un comunicado que se ven en la «obligación de pedir amparo a los tribunales» en defensa sobre todo de las pymes del sector después de que la Administración haya rechazado dar respuesta a sus dudas.

Aunque el Estado se ha comprometido a sufragar al 100% los 20 céntimos de bonificación en el caso de las pymes y ya ha puesto en marcha un mecanismo para dar un anticipo a las gasolineras para evitar que lo tengan que adelantar -generándoles problemas de liquidez-, CEEES ha advertido de que el procedimiento para solicitar ese dinero sigue presentando errores.

«Los anticipos -que ya no son tales- no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos y en algunas ocasiones se han abonado con errores, muchas veces clamorosos», han citado como ejemplo. Además, han criticado que la Agencia Tributaria siga sin aclarar «cuál es el tratamiento fiscal de los 20 céntimos» de bonificación, lo que provoca una situación de «inseguridad jurídica» que en su opinión puede derivar en que las gasolineras no reciban a mes vencido el dinero correspondiente al descuento, ya que tampoco saben cómo realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas.