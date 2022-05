El Gobierno asume una reforma incompleta del sistema de cuotas de autónomos

El plazo previsto para consensuar el grueso de la reforma para el nuevo sistema de cotización de los autónomos comprometido con Bruselas finaliza a finales de junio pero el encallamiento por las discrepancias en las negociaciones entre las distintas asociaciones han forzado al Gobierno a asumir que se logrará un acuerdo de mínimos inicialmente y la reforma completa se postergará más allá de lo previsto.

«Hay que tener aprobadas algunas coas antes de junio, no necesariamente que la reforma esté completamente desarrollada, eso no va a ser así, como no ha sido en pensiones», ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de abril, junto al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Arroyo ha negado que haya «presión» por parte de Bruselas para que se cierre la reforma en el primer semestre, ya que en el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio en el marco de la primera parte de la reforma de pensiones se estableció un periodo máximo de 9 años para la implantación.

Leer más: Escrivá negocia las cuotas de autónomos con patronales afines y excluye a ATA y CEOE

Por lo tanto, Arroyo ha precisado que la presión ha sido «autoimpuesta» al tratarse de una reforma «necesaria y urgente» que el Gobierno y los agentes sociales han decidido llevar a cabo desde hace años, de forma que ha descartado que se vaya a acometer por la vía del decreto y que se elabore una reforma «con prisas y equivocada».

Fuentes gubernamentales admiten a Economía Digital que aunque hay margen para poder aprobar y no supone «ningún tipo de incumplimiento» respecto a lo comprometido con Bruselas, se da por descartada la intención inicial del Gobierno de tenerla aprobada completamente antes del verano de 2022.

Lo que sí se mantiene es la previsión de que pueda entrar en vigor progresivamente desde el año 2023, con un periodo transitorio de nueve años hasta su pleno funcionamiento en el ejercicio 2031. La reforma será «ambiciosa y compleja» y los pasos que se den serán «suficientemente sólidos para que no pueda tener marcha atrás y en ningún caso pueda ser una reforma fallida», ha apostillado Arroyo, en aras de lograr el «máximo consenso».

Discrepancias en las negociaciones

El secretario de Estado de Seguridad Social ha afirmado que la reforma en sí «ha empezado», con muchos elementos menos visibles de carácter técnico, como la interconexión y la mejora de los procedimientos para que los autónomos puedan tener una transición fácil de los datos, un nuevo sistema de información para saber cuánto cotizar y cuál será la base de cotización, así como cruces de datos con la Agencia Tributaria y las haciendas forales.

Lo cierto es que las negociaciones han quedado paralizadas prácticamente desde el pasado 28 de febrero. CEOE, Cepyme y ATA se movilizaron el pasado 20 de abril al denunciar la exclusión por parte del Ministerio de la Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá en las negociaciones para el nuevo sistema de cuotas por ingresos reales para los autónomos y trasladaron al Gobierno una propuesta que contempla un alza progresiva de cuotas de autónomos hasta 2025, con una horquilla entonces de entre 205 y 400,4 euros.

La propuesta de las patronales y la organización de autónomos se produjo tras los últimos movimientos realizados entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones UPTA (ligada a UGT) y Uatae (vinculada a CCOO) de los que habrían sido excluidos, ya que CEOE, Cepyme y ATA aclaran que no han participado de los mismos y que la última propuesta a la que han tenido acceso y conocen fue la presentada en la última reunión del pasado día 28 de febrero.

Leer más: CEOE y ATA mueven ficha y proponen cuotas de entre 205 y 400 euros para los autónomos

El nuevo planteamiento de CEOE, Cepyme y ATA establece, para 12 tramos de ingresos, las bases de cotización mínimas y las cuotas a aplicar de forma progresiva en los próximos tres años, a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se procederá a su revisión, con unas horquillas de cuotas que van desde un mínimo de 205 euros en los tres años hasta un máximo de 329,7 euros en 2023, los 365 euros en 2024 y los 400,4 euros en 2025.

Uno de los últimos planteamientos que habría realizado el Ministerio, no definitivo, recogería una horquilla de cuotas de 13 tramos de entre 238 y 600 euros, solo circunscrita al año 2023, lo que supone una notable subida sobre todo en los tramos altos, ya que la anterior horquilla era entre 281,52 euros y 351,90 euros.