La inflación de los alimentos se dispara en julio hasta el 10,8%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se elevó un 0,2% en julio en comparación con el resultado del mes anterior, a la vez que incrementó la inflación en cuatro décimas su tasa interanual hasta alcanzar el 2,3%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida de los precios de los combustibles, pero sobre todo el encarecimiento de los alimentos, han elevado su precio cinco décimas hasta el 10,8%, han motivado la escalada de la inflación.

A pesar de que parecía que en los últimos meses la inflación estaba dando un respiro y había emprendido una tendencia a la baja, dado que en mayo se redujo hasta el 3,2% y en junio se situó por primera vez en esta crisis inflacionista por debajo del 2%, concretamente en el 1,9%, el resultado confirmado por Estadística revela que la inflación retoma a los ascensos.

Si se pone el acento sobre la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por considerarlos volátiles, se evidencia que se elevó hasta el 6,2%. El porcentaje no solo refleja un incremento de tres décimas sino que también se sitúa casi cuatro puntos por encima del IPC general.

Por qué ha subido la inflación en julio

Entre los motivos esgrimidos por el INE para explicar la subida de la inflación en julio se encuentra el encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, pero también al incremento en los precios de los vestidos y calzados y los paquetes turísticos.

También ha motivado el crecimiento del IPC la subida de precios que han experimentado los alimentos y las bebidas no alcohólicas, debido a que los precios de las frutas y los aceites y grasas han aumentado, en contraposición al descenso que marcaron en el mismo mes del año pasado.

El azúcar ha sido el alimento que ha registrado una subida más notable en su precio, del 44,2%, respecto el resultado marcado en julio de 2022. Le siguen los aceites y las grasas, que se han encarecido un 20,4%; la leche, que es un 17,7% más cara, y la carne de porcino, que ha elevado su precio un 15,8%.

Otros preparados alimenticios también han elevado sus precios un 13,6%, mientras que el agua mineral, los refrescos y los zumos se han encarecido un 13,4%. Destaca, asimismo, la subida que han registrado en su precio los preparados de legumbres y hortalizas, del 13%, y los huevos, del 12,8%.

El IPC creció en todas las autonomías, excepto Canarias

Si se analizan los datos por las comunidades autónomas, se desprende que el IPC ha aumentado en todas las regiones a excepción de las Islas Canarias, donde ha experimentado por el contrario una recorte de tres décimas.

No obstante, los incrementos más notables han tenido lugar en la Región de Murcia, con una subida de 0,8 puntos; Aragón, con 0,7 puntos, y en Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid, con un incremento de 0,6 puntos, respectivamente.

Las tasas más altas, sin embargo, las ha registrado Ceuta, con un 4,35%; Melilla, con un 4,1%; Islas Canarias, con un 3,6%; Islas Baleares, con un 3%, así como el País Vasco, Cantabria, Andalucía y Murcia, cada una de ellas con un 2,6%.

Aragón y Castilla-La Mancha han marcado las tasas más bajas, con un 1,8%, pero también Extremadura y Castilla y León, donde la inflación en el mes de julio se situó en el 1,9%, según reflejan los datos de Estadística.