Escrivá da marcha atrás en el recorte de pensiones a los ‘baby boomers’

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha rectificado sus propias palabras, después de haber anunciado que la generación del ‘baby boom’, nacida entre los años 1950 y 1975, se vería obligada a elegir entre cobrar una pensión más reducida o jubilarse más tarde cuando llegase el final de su carrera laboral.

El máximo responsable de la reforma de las pensiones ha advertido ahora que se trata de una condición que todavía no se ha terminado de definir con los agentes sociales y ha atribuido sus palabras a un malentendido. “Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y no transmití adecuadamente esa certidumbre”, ha expuesto en la rueda de prensa de presentación de los datos del paro.

Este golpe para los ‘baby boomers’ sí que está sobre la mesa si finalmente se aprueba el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que previsiblemente empezará a aplicarse a partir del año 2027. Sin embargo, la medida todavía no se ha pactado con la patronal ni los sindicatos, por lo que no es definitiva. El objetivo es llegar a un consenso antes de noviembre.

El ministro de Seguridad Social ha advertido que se trata de una negociación que se prolongará durante meses pero que su objetivo es garantizar el “poder adquisitivo de forma permanente” para todos los pensionistas, tanto los de ahora como los del futuro.

Escrivá empaña el anuncio de la reforma de las pensiones

Las declaraciones de Escrivá sirvieron para empañar el acuerdo sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno había pactado con los agentes sociales tras una larga negociación. El propio presidente Pedro Sánchez escenificó el acuerdo con los representantes de la patronal y los sindicatos en Moncloa horas después de las palabras de su ministro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (2d), el secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez (i), el secretario general de CCOO, Unai Sordo (2i), y el vicepresidente de CEPYME, Santiago Aparicio (d), durante la firma del acuerdo para la reforma de las pensiones este jueves en Moncloa. EFE/ Ballesteros

“Hemos hecho un avance extraordinario con los agentes sociales”, ha advertido ahora Escrivá.

La nueva reforma elimina el factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida, mientras que fija a revalorización de las pensiones de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Yo soy una persona que tiendo a decir que hay que dar certidumbre a los pensionistas y que eso es fundamental y que esta reforma realmente lo que hace es eso”, ha zanjado Escrivá.

El acuerdo contempla también otras medidas como el incremento de las bonificaciones para los trabajadores que apuesten por demorar su edad de jubilación o de las penalizaciones para las que las anticipen.