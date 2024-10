Estos jubilados cobrarán más de 6,000 euros en noviembre

Con motivo de la llegada de la Navidad, son muchos los trabajadores que esperan recibir la paga extraordinaria con motivo de las fiestas. Al igual que ellos, pensionistas y jubilados, también esperan ansiosos el sobresueldo que reciben. Sin embargo, estos reciben esta paga mucho antes del mes de diciembre. Concretamente lo hacen en el mes de noviembre, sumándose así al cobro de la cuantía que reciben cada mes.

Es por esto, que los jubilados que cobren la paga máxima de 3.174,04 euros, recibirán el mes de noviembre el doble. La paga ordinaria y extraordinaria contarán en sus cuentas con un total de 6.350,08 euros brutos. Los beneficiarios de ese máximo son los que cuentan con una pensión de viudedad, orfandad o incapacidad permanente.

La paga extra de navidad de 2024 provocará un aumento significativo en aquellos con pensión máxima.

¿Quiénes cobrarán el máximo?

Se calcula que sean 373.527 las personas que se beneficien de la pensión máxima. Principalmente, son aquellas personas que durante su etapa laboral cotizasen las bases de cotización más elevadas, y por consiguiente, tengan la pensión más elevadas.

Sin embargo, aquellos que cobren una pensión de orfandad o viudedad también lo recibirán. Al igual que también lo harán aquellos que tengan una pensión de capacidad permanente y tengan derecho al 100% de la base reguladora.

Es necesario aclarar que, no todos los que cobren una pensión de capacidad permanente reciben las 14 pagas (12 ordinarias y 2 extraordinarias en las vacaciones de verano y Navidad ). Este es sólo el caso de aquellos que sufrieran un accidente no laboral o padezcan una enfermedad común. Por el contrario, si la enfermedad o accidente fue por causas profesionales, sólo se abonarán 12 mensualidades. Esto no quiere decir que no reciban las pagas extras, sino que se prorratean en las 12 ordinarias. Es decir, si recibes alguno de estos tipos de pensiones, estos sobresueldos se incluyen en la cuantía mensual.

¿Cuándo se cobrarán?

El próximo lunes 25 de noviembre de 2024 es la fecha en la que la Tesorería de la Seguridad Social tiene la orden de abonar el dinero de la paga extra. Sin embargo, algunas entidades bancarias, adelantan a la Seguridad Social, y efectúan el pago a los días 23 y 24 de cada mes, en este caso noviembre.