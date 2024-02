La CETM pide a los agricultores evitar cortes en ejes principales para prevenir bloqueos en carreteras

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) pidió este martes a los agricultores que eviten cortar ejes principales, para no provocar bloqueos como el de este martes en la AP-7 que se prevé que se alargue al menos hasta la noche del miércoles y que tienen un coste de 500 euros por camión.

En un comunicado, la CETM lamenta que «después de los bloqueos en Francia, que duraron dos semanas, este es el octavo día de protestas por parte del sector agrícola en nuestro país y el sector del transporte de mercancías por carretera es el principal perjudicado».

Por ello, aunque la CETM expresa «su comprensión» ante la situación de los agricultores, reclama que no se produzcan bloqueos en los ejes principales de la red viaria. «Estos cortes no solo generan retrasos y pérdidas para las empresas y autónomos del sector sino que, además, suponen un grave perjuicio para los miles de conductores que se quedan atrapados y no pueden acceder a servicios mínimos debido al colapso que se genera», alerta la patronal.

Por otro lado, demanda que cuando se produzcan este tipo de interrupciones al tráfico, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, responsables de garantizar la movilidad, acuerden con los manifestantes que se permita el paso de vehículos, por lo menos, en diferentes intervalos de tiempo.

La CETM asegura que ha tenido conocimiento a través de sus asociados de que en algunas carreteras donde se producen cortes, solo se permite el paso a los turismos y se prohíbe a los camiones.

«Ante estas situaciones, no se puede olvidar que los vehículos pesados también son dirigidos por personas que están sufriendo de manera injusta las consecuencias de estas protestas y, por lo tanto, exigimos que se actúe por igual», prosigue CETM.

Por último, solicita al Gobierno que «no demore más en el tiempo las negociaciones con el sector agrario y solucione esta situación de manera inmediata».