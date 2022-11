La venta mundial de vehículos eléctricos se dispara un 60% y alcanza los 10,6 millones

Las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros van camino de alcanzar unos 10,6 millones de unidades este año, lo que supone un 60% más respecto a los 6,6 millones de 2021 y más del triple en relación a los 3,1 millones vendidos en 2020.

Así se recoge en una nueva investigación de Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF) en asociación con Bloomberg Philanthropies y en cooperación con la Coalición Acceleratin to Zero (A2Z), lanzada este jueves en plena Cumbre del Clima de Sharm el Sheij (Egipto), conocida como COP27. La alianza A2Z está formada por más de 200 países (entre ellos, España), fabricantes y otras organizaciones que se comprometen a no vender coches ni furgonetas con emisiones de CO2 globalmente en 2040 y, a más tardar, en 2035 en los principales mercados.

El informe, titulado ‘Libro de datos sobre vehículos sin emisiones’, ofrece información actualizada sobre vehículos de cero emisiones, por geografía y segmento. Desde la Cumbre del Clima de Glasgow (Reino Unido), celebrada hace un año, el impulso mundial hacia el transporte por carretera con cero emisiones se ha acelerado.

Así, las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros ascienden en 2022 a 10,6 millones, frente a 6,6 millones en 2021 y 3,1 millones en 2020, y un 13,2% de los coches nuevos vendidos en el mundo durante el primer semestre de este año eran eléctricos, frente a un 8,7% de 2021 y un 4,3% de 2020.

Crece la capacidad de fabricación de baterías

Se espera que la compra de vehículos eléctricos evite el uso de casi 1,7 millones de barriles de petróleo al día en 2022, frente a los 1,5 millones de 2021. Eso es más que el consumo total de petróleo de una economía mediana del G20, como Francia o México.

La capacidad global de fabricación de baterías de iones de litio ha aumentado un 38% desde 2021, al pasar de 540 a 806 gigavatios-hora (GWh). Además, los fabricantes de automóviles se han comprometido colectivamente a vender alrededor de 43 millones de vehículos eléctricos por año para 2030, y los de automóviles con retiros planificados de motores de combustión ahora representan un 30% del mercado mundial de coches.

Si bien muchos de los indicadores del informe apuntan en la dirección correcta, la mayoría tiene un largo camino por recorrer antes de que los vehículos sean de cero emisiones a mediados de este siglo. “Los Gobiernos nacionales, regionales y locales deben seguir aumentando la ambición e implementar políticas estables a largo plazo que induzcan al crecimiento del transporte de cero emisiones, y gestionar la eliminación de vehículos contaminantes”, indica el informe.

Además, se necesita una atención especial para apoyar la transición hacia el transporte con cero emisiones en las economías en desarrollo. En más de la mitad del mercado mundial de automóviles, las ventas de vehículos eléctricos aún están por debajo de un 10% y más del 40% de los automóviles de combustión en 2035 estarán en países emergentes si no se adoptan medidas.