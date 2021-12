Las cancelaciones de viaje para el puente de la Constitución suben un 9% por ómicron

La nueva variante ómicron ha puesto de nuevo en peligro al sector turístico. El miedo a que esta nueva forma del coronavirus pueda ser más potente o resistente a las vacunas ha provocado que algunos españoles suspendieran sus planes de viaje para diciembre. “Hace una semana el ratio de cancelaciones estaba en un 1% y ahora ya estamos en un 4%“, ha asegurado Ricardo Fernández , director general Destinia. Pero peores son las cifras para el puente de la Constitución: ya hay un 9% de anulaciones.

Los viajes internacionales son los que más cancelaciones han sufrido después de haber experimentado un repunte en las últimas semanas. Los datos de esta agencia de viajes indican que hace un mes el 94% de los viajes que reservaban los españoles era para territorio nacional, mientras que ahora ya se había alcanzado el ratio de 80% doméstico y 20% internacional. “La gente se estaba animando -ha afirmado Fernández- principalmente para viajar a grandes capitales europeas, como Londres, Amsterdam, Roma y sobre todo, a países como Portugal”.

El 26% de las reservas de españoles para Portugal se han anulado y lo más previsible “es que este número siga aumentando”

Sin embargo, según ha explicado Fernández este jueves en una entrevista en TVE, el 26% de las reservas de españoles para Portugal se han anulado y lo más previsible “es que este número siga aumentando”. “Con las nuevas restricciones a partir del en Portugal y los problemas que hay también en Reino Unido, que tienes que hacer tres días de cuarentena, pues lógicamente muchos consumidores han decidido no viajar o se les ha encarecido el viaje y prefieren no hacerlo”, ha agregado el director general de Destinia.

En este sentido, ha querido especificar que en algunos casos “sin duda” se les devolverá el importe a los clientes o se les permitirá viajar . Así será en el caso de destino en los que la entrada ahora está prohibida, como es el caso de Marruecos. “Ahí te devuelven el dinero sin duda”, ha puntualizado Fernández. Pero otra cosa es que un viajero se eche atrás por prudencia, como ocurre con las cancelaciones a Portugal.

“Con los viajeros que tenían viajes para Portugal, lo que va a pasar en muchos casos es que no se les va a devolver el dinero pero se les va a permitir usar su billete en los meses posteriores o se les va a devolver la parte de alojamiento“, ha aclarado el director general de la agencia de viajes. “Lo que si que es cierto es que la industria ha aprendido mucho en este año y ahora hay una flexibilización muy grande”, ha añadido.

El turismo mundial no se recuperará hasta 2023

La recuperación del turismo avanza, pero a ritmo lento. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) prevé que el sector no se recupere al 100% hasta al menos 2023. No obstante, la presidenta del organismo, Julia Simpson, espera que a finales de 2022 ya haya alcanzado un 85% del nivel previo a la pandemia, según ha explicado en una entrevista en EFE. Eso sí, todo dependerá de que no se vuelvan a imponer restricciones a la movilidad.

Este grado de recuperación se alcanzaría en el mejor de los escenarios, con las fronteras abiertas, pero el pánico con el que han reaccionado muchos países ante esta última variante de la covid-19 podría obligar a revisar las previsiones, ha precisado Simpson.