Las patronales de la construcción piden simplificar las licitaciones y que se puedan revisar los precios

Las patronal de las grandes constructoras, Seopan, y la de los constructores independientes, ANCI, demandaron este lunes al Gobierno simplificar las licitaciones de infraestructuras y poder revisar los precios de los contratos públicos. Seopan y ANCI participaron en el ‘IX Congreso nacional de ingeniería civil’.

La presidenta de ANCI, Concha Santos, consideró que las medidas para facilitar las licitaciones deben ir acompañadas «de una inversión adecuada y sostenible». Asimismo, resaltó que «tenemos que garantizar la inversión para ir cumpliendo los objetivos que tenemos como sociedad» que los centró en el cambio climático, el ciclo del agua, la digitalización y la eficiencia energética.

Para ello, Santos instó al Ejecutivo a «mejorar las herramientas de los contratos públicos cuando se generan situaciones que son ajenas a las contratistas, como el aumento de precios». Es por ello por lo que demandó la revisión de los precios pues, «desde luego, lo que no es sostenible es que sean las empresas las que estén asumiendo la fluctuación de los precios».

Por su parte, el presidente de Seopan, Julián Núñez, repasó las infraestructuras planificadas y pendientes de planificar del Gobierno para el periodo 2024-2030 y las cifró en una inversión de 221.500 millones de euros. En concreto, el mayor monto irá destinado a infraestructura ferroviaria, seguida por las carreteras y las vías de alta capacidad y, en tercer lugar, las infraestructuras estratégicas como los aeropuertos o los puertos, entre otros.

Por ello, reclamó la aceleración de esas inversiones, pues «por cada euro invertido de media se recuperan 2,5 euros». Además, destacó que las inversiones de reutilización y eficiencia del ciclo del agua, así como las relacionadas con la eficiencia energética «ayudarán a reducir el gasto público».

Las empresas de ingeniería también piden revisar precios

Las empresas especializadas en ingeniería civil también instaron al Ejecutivo a mejorar las licitaciones y los contratos públicos de infraestructura, y reiteraron la «urgente necesidad de que los contratos incluyan una revisión de precios», como señaló el presidente de IDOM, Luís Rodríguez.

En la misma línea, el presidente de Ayesa, José Luís Manzanares, afirmó que, debido a esta falta de revisión de precios, «pese a vivir un momento donde la licitación está en aumento, se ha reducido el número de empresas que aplican a estas».

Por su parte, el presidente de Typsa, Pablo Bueno, que criticó al Ejecutivo por no hacer revisión de precios en los contratos públicos, resaltó «la urgente necesidad» de diálogo, pero también la mejora de la elaboración de las licitaciones «que muchas veces no tiene sentido» y esto provoca «que muchas empresas no estén interesadas en aplicar a ellos».

El congreso también acogió la participación de las grandes constructoras, que urgieron al Gobierno a dialogar para afrontar los retos de España y del sector como el cambio climático, la eficiencia energética, la digitalización, la retención del talento o la mejora y ampliación de infraestructuras hídricas.

El consejero delegado del grupo ACS, Juan Santamaría, destacó es «un momento muy importante, interesante y crítico» para afrontar estos retos que «requieren de diálogo y necesitan dejar de lado temas y objetivos partidistas».

Además, Santamaría señaló que «es el momento oportuno para dialogar cómo afrontamos estos objetivos y retos, no solo porque tenemos los fondos europeos, sino porque podemos poner a nuestro país en la vanguardia de sectores que están despuntando como el del hidrógeno y el metano verde».

Por otro lado, el consejero delegado de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Pedro Sigüenza, en referencia a la retención del talento, resaltó que «nuestro sector es una montaña rusa» y que «requiere de talento». Es por ello por lo que instó a «buscar soluciones para que los especialistas se formen y se queden en España» y recalcó que «necesitamos una cartera en el sector que forme a los especialistas del futuro».

En la jornada también intervino el subsecretario de Estado para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González, quien destacó todas las inversiones en infraestructura hídrica que realizó el Gobierno en los últimos años, así como las previsiones de cara a los próximos años y pidió la «ayuda» del sector para «lograr los difíciles retos que tenemos como país».