Los costes salariales se disparan un 4% en el tercer trimestre

El coste laboral de las empresas se ha disparado un 4% en el tercer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2020, hasta situar en 2.754,75 euros por trabajador y mes, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento del coste laboral, superior en dos décimas al del trimestre anterior, se encadenan ya siete trimestres consecutivos de alzas y la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el año 2000.

Los salarios suben un 4,1%, hasta los 2.032,05 euros

Dentro del coste total, el componente del coste salarial por trabajador y mes, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, subió un 4,1% y alcanzó los 2.032 euros de media de 1.952 euros anteriores. El coste salarial ordinario (sin el factor variable de pagos extraordinarios y atrasados) repuntó un 4,0%, hasta 1.847 euros mensuales.

Por su parte, los otros costes (no salariales) crecieron un 3,8% y se situaron en 722,70 euros por trabajador y mes, según los mismos datos. El principal componente de los costos no salariales, es decir, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 5% hasta los 676,24 euros. Las percepciones no salariales disminuyen un 8,8% hasta los 59,39 euros, destacando principalmente la disminución de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones sociales directas.

El coste laboral por hora crece un 3,0% debido al aumento del 1,0% en el número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina este efecto y el de calendario, la variación estimada del coste hora es del 1,7%.

El coste salarial en la hostelería se dispara un 15,4%

En cuanto a los sectores, los servicios han sido los que han registrado la mayor subida del coste laboral total, con un alza del 4,2% hasta los 2.685,11 euros. A este, le sigue la industria con un incremento del 3,7% hasta los 3.172,87 euros. Por último, la construcción fue la que menos disminuyó con un 2,7% hasta los 2713,99 euros.

Una trabajadora recoge una mesa en un restaurante. EFE/ David Arquimbau Sintes

Por actividades, la hostelería ha sido la que más ha destacado entre la demás actividades con una alza del 15,4% del coste salarial por trabajador, hasta los 1.314,59 euros. No obstante, el crecimiento interanual del salario en la hostelería se ha moderado casi 25 puntos respecto al segundo trimestre, cuando aumentó un 40,3%. A esta le sigue las actividades inmobiliarias con un 9,7%.

Por el contrario, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros y actividades sanitarias y de servicios sociales son las actividades que han registrado menores incrementos en el coste salarial.

Baleares, la comunidad con mayor coste laboral

Por regiones, el coste laboral de Comunidad de Madrid (3.176,56 euros) supera en más de 500 euros la media nacional, por el contrario, dicho coste en Extremadura (2.226,90) es inferior a la media en la misma cantidad.

Atendiendo al crecimiento anual del coste, Illes Balears, Canarias y Extremadura, presentan las tasas más elevadas. Por el contrario, País Vasco, Región de Murcia y Comunidad de Madrid registran los menores aumentos. El incremento de los costes laborales se refleja de manera desigual, destacando las comunidades con mayor peso del turismo, como Canarias e Illes Balears.