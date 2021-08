Los jóvenes españoles reaniman los campings tras la falta de turismo extranjero

El camping gana peso en España, pero las cifras están aún lejos de las de nuestros vecinos europeos. Los países centroeuropeos, seguidos por Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica tienen mucha cultura del Caravaning y precisamente ellos son los que más optan por este tipo de turismo cuando vienen a España.

Pero la pandemia lo ha cambiado todo. El año pasado apenas se recibieron turistas extranjeros y este año van llegando a cuenta gotas. Entre tanto, se ha desatado en nuestro país “un boom por la venta y alquiler de autocaravanas”, lo que está beneficiando al sector, explican desde la Federación Española de Campings (FEEC).

“Nos estamos encontrado con un público muy joven. El incremento es significativo” añaden. El cliente nacional ha aumentado y en algunas zonas compensa incluso la caída de extranjeros, aseguran.

Durante este verano y sobre todo, en zonas del interior, se aproximarán a las cifras de ocupación de 2019 solo con la demanda interna. Antes de la pandemia, los campings rozaron el 80% de ocupación con más de 4,5 millones de viajeros y 22,8 millones de pernoctaciones, según datos del INE.

Desde FEEC confían en tener un buen verano pero también, un buen otoño. El año pasado solo trabajaron durante julio y agosto, el confinamiento tuvo fronteras cerradas hasta junio y en septiembre llegó la segunda ola, que ya dejó paso al invierno.

Asimismo, señalan que este 2021 “la primavera ha sido muy mala”, pero gracias al avance de la vacuna y la caída de la incidencia, el verano ha remontado. Aunque eso sí, hay zonas. Pues en la cornisa cantábrica las condiciones climatológicas no han ayudado en julio. Y si no mejoran este mes, no tendrán buenos niveles de ocupación.

Cataluña es la región con más campings de España, pero en verano “el sector trabaja bien en todas partes y la ocupación siempre es muy alta”, indican.

Eso sí, cuando entra el otoño las zonas de costa se benefician más, pues muchos turistas extranjeros vienen a pasar largas temporadas. Además de Cataluña, Andalucía y Murcia se posicionan como las zonas favoritas para esa temporada.

Durante los dos últimos veranos, se ha incrementado la demanda de bungalows. De hecho, este agosto están al 90% de ocupación, añaden.

“Todos los clientes primerizos de 2020 han repetido”

Desde la federación, donde están integradas todas las asociaciones de campings del país, explican que las familias que antes iba a un hotel “han descubierto otro tipo de turismo que les ha gustado”.

Asimismo, destacan que todos los clientes primerizos que tuvieron en 2020, han repetido. Gracias a ello, “el cliente nacional y sobre todo, los jóvenes compensan de alguna manera la caída del turismo extranjero”, aunque no en su totalidad.

Por zonas, los campings de la costa mediterránea rondarán el 85% y los del norte e interior peninsular registrarán una ocupación próxima al 80%.