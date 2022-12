El mensaje de Hacienda para quienes no hayan recibido la devolución de la Renta de 2021

El pistoletazo de salida a la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente a 2021 se dio en abril y se prolongó hasta el mes de junio. A partir de entonces, Hacienda comenzó a comprobar los resultados recogidos en cada una de las declaraciones presentadas, con el objetivo de aprobarlos o rectificarlas, en el caso de que faltara algún dato, o bien, se detectase algún error.

Leer más: Quién puede olvidarse de hacer la Declaración de la Renta en 2023

Si te preguntas por qué aún no has recibido el importe correspondiente a la devolución por la campaña de la renta, no pierdas la paciencia. Pues, el fisco cuenta con seis meses, desde que se inicia la campaña, para devolver la cantidad económica al contribuyente y hacer el ingreso pertinente.

Teniendo en cuenta que el plazo finaliza este mes de diciembre, la Agencia Tributaria está enviando un mensaje de SMS o correo electrónico, a las personas que no han cometido errores en la presentación de la declaración de la renta y percibirán el pago del importe restante durante las fechas navideñas.

«Se ha ordenado el pago de su devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 2021», concreta el mensaje enviado por el fisco a los contribuyentes que aún no han cobrado la cantidad que les pertenece. La devolución se efectúa a través de una transferencia bancaria en la cuenta bancaria indicada en el momento de hacer la declaración.

Oficina de Hacienda en Madrid

Dado que aún faltan algunos días para dar por terminado el mes y el año, si aún no has recibido el mensaje podría deberse a que las autoridades fiscales aún se encuentren tramitando esa declaración en concreto.

Consultar el estado de la Declaración de la Renta

«Si el resultado final de tu declaración fue una cantidad a devolver puedes consultar el estado de la devolución que has solicitado», indica la Agencia Tributaria. Para consultar el estado de la declaración se debe acceder al expediente a través del servicio de tramitación del borrador/declaración.