El método para ahorrar hasta 5.000 euros: esto es lo que necesitas

Con el actual contexto económico, marcado por la crisis energética, la inflación y la subida de los tipos de interés, son muchas las familias que miran de recortar gastos y buscan métodos para poder ahorrar. Existen miles maneras de ahorrar, desde una hucha en forma de cerdito hasta una lata de metal, que posibilitan conseguir un dinero que puede servir tanto para emergencias como para reducir el estrés financiero.

A estos métodos, se ha añadido otro que se ha viralizado en las redes sociales con el que solo necesitaras un elemento clave para ahorrar en torno a 5.000 euros en tres meses y medio. Te explicamos qué necesitas y cómo funciona este nuevo método de ahorro.

Estos es lo que necesita

Para este método solo necesitarás un elemento: 100 sobres. Se trata de un método sencillo pero efectivo para ahorrar de forma constante y sin hacer un gran esfuerzo financiero.

El primer paso, es decidir en cuánto tiempo queremos llegar a ahorrar los 5.000 euros. Para este paso hay que se realista y marcar un tempo acorde con nuestra capacidad financiera. Una vez fijado el plazo, hay que conseguir un total de 100 sobres.

Sobres. Imagen: Pixabay.

Una vez comprado los sobres, hay que etiquetarlos del 1 al 100 para saber la cantidad que hay que ahorrar en cada sobre, ya que el objetivo consiste en ahorrar la cantidad que ponga en su exterior. Por ejemplo, si te toca el sobre 30, deberán depositar 30 euros en el sobre.

Leer más: Cuatro trucos para proteger tus ahorros en plena crisis bancaria

Esta técnica fue popularizada por Mark O. Haroldsen en su libro The Wealth Code 2.0: How the Rich Stay Rich in Good Times and Bad y ha sido adoptada para que cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos, pueda utilizarla, tal y como recoge el portal de jubilación y pensión de Mapfre.