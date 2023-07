Estos son los motivos por los que no te han dado el cheque de 200 euros

En un contexto marcado por una creciente inflación y una situación económica condicionada por la invasión rusa de Ucrania el Gobierno impulsó una batería de medidas. Una de ellas fue el cheque de 200 euros, una iniciativa que se dirigía a las personas que ingresaran anualmente menos de 27.000 euros.

A través de la movilización de 1.200 millones de euros, el Gobierno se fijó como objetivo llegar ampliar el alcance de la ayuda hasta las 4,2 millones de familias, ya que el cheque que se impulsó el año pasado llegó únicamente a 600.000.

Cumplir los requisitos

Para cobrar la ayuda era necesario reunir las condiciones estipuladas por el Ejecutivo. Uno de los principales requisitos era ser asalariado, autónomo o desempleado inscrito en las oficinas de empleo.

Para cobrar la ayuda era necesario ingresar rentas anuales inferiores a los 27.000 euros. Foto: Freepik.

Además de percibir rentas inferiores a los 27.000 euros, los interesados en cobrar el cheque debían poseer un patrimonio de menos 75.000 euros anuales, descontando la vivienda habitual.

Quedaban directamente excluidos de la ayuda las personas que percibían una pensión del sistema público de prestaciones, así como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Aprobación o denegación de la ayuda

La tramitación para cobrar el subsidio se debía hacer antes del 31 de marzo a través del portal de la Agencia Tributaria. Precisamente, para saber si el cheque se ha concedido, era necesario acceder a esta página web y acceder a la página donde se rellena el formulario para solicitar el cheque.

Entonces, se debía hacer clic en “Consulta de Solicitudes presentadas”, donde había que introducir el DNI electrónico o el certificado digital del interesado. En este apartado, se informaba si la subvención se encontraba en una situación de alta o baja, o sea si fue aceptado o no.

El estado de la ayuda se puede consultar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria

De esta manera, los contribuyentes que en el plazo de tres meses no hubiesen recibido ninguna respuesta, podían considerar que la ayuda no fue aprobada.

Por qué no has recibido el cheque

Si te han denegado la ayuda, quizás te preguntes por qué no te la han concedido, a pesar de reunir las condiciones mencionadas anteriormente. Uno de los principales motivos por los que Hacienda paraliza la devolución del importe son las deudas con cualquier Administración Pública.

Si se tienen deudas con la Administración Pública no se recibe el cheque de 200 euros. Foto: Freepik.

Por ejemplo, un contribuyente que no haya pagado una multa de tráfico o el Impuesto de Bienes Inmuebles podría no ver ingresada la cuantía hasta que no salde la deuda.

Por ese motivo, las personas que se encuentren en esta situación habrán de contactar con las autoridades fiscales para resolver la situación y aportar la documentación necesaria.