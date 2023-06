Si no te ha llegado la ayuda de 200 euros esto es lo último que puedes hacer

Una de las medidas impulsadas por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania es la puesta en marcha de un cheque de 200 euros.

Han podido solicitar la ayuda, todas las personas con unas rentas anuales por debajo de los 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales; residentes habituales en España y los que hayan realizado una actividad por cuenta propia o ajena. Si bien, el plazo para solicitar la ayuda acabó el pasado 31 de marzo.

Para saber si esta ayuda ha sido aceptada o no, hay que acceder a la página web de la Agencia Tributaria y buscar el botón «Área Personal». Al hacer clic, se accede a la sección que incluye las notificaciones y los expedientes abiertos. En esta lista se debe hacer clic en «Mis expedientes».

Esto abrirá una nueva pestaña donde se solicitará el número de DNI y su validez si se usa la aplicación Cl@ve en el móvil. También se puede hacer clic en «Acceda con certificado o DNI electrónico».

Para conocer el estado de la ayuda de los 200 euros se debe acceder a la página web de la Agencia Tributaria. Foto: Pixabay.

Finalmente, se mostrará un listado de todos los expedientes abiertos y en tramitación. En la parte superior, se pueden encontrar opciones para seleccionar todos los expedientes (incluyendo los cerrados) o solo aquellos que la AEAT está procesando actualmente.

Si se es elegible para la ayuda, en el listado debería aparecer la siguiente ruta: «Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania > NUEVA ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio». Esta ruta se puede encontrar tanto en los expedientes en tramitación como en la pestaña «Todos».

Si en el plazo de tres meses desde que se presentó la solicitud no hay ninguna respuesta, se considera que no fue aprobada. Pero, ¿y si tienes la ayuda aceptada? El próximo 30 de junio finaliza el plazo establecido para que la Agencia Tributaria abone la ayuda de 200 euros. En el caso de no recibirla, hay dos posibles vías de reclamación que explicaremos más adelante.

Esto es lo último que puedes hacer si no te ha llegado la ayuda de 200 euros

Si pasado el plazo establecido para recibir la ayuda de 200 euros y no has obtenido el dinero, tienes dos opciones. La primera es hacer una reclamación económico-administrativa a la Agencia Tributaria en el plazo de un mes desde el día siguiente de recibir resolución denegatoria o a partir del 1 de julio.

La segunda es hacer un recurso de reposición, un proceso que tiene carácter potestativo y que se puede interponer en las oficinas de la Agencia Tributaria en el plazo de un mes, si no se ha realizado una reclamación económico-administrativa.

Según estimaciones del Gobierno, esta ayuda alcanzará a 4,2 millones de hogares y reducirá las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas por otras prestaciones sociales.