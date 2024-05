Los ocho casos de corrupción de deportistas en los últimos años

En las últimas horas, se ha conocido la decisión de la jueza de imputar al exfutbolista y empresario, Gerard Piqué. La investigación se centra en las supuestas irregularidades durante la gestión de Luis Rubiales, particularmente relacionadas con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y las comisiones derivadas de dicho acuerdo.

Ahora está siendo investigado por su presunta implicación en el acuerdo que llevó la Supercopa de España a tierras saudíes. La jueza busca esclarecer las circunstancias y los beneficios económicos que podrían haberse obtenido de manera irregular en este proceso.

El caso ha generado gran atención mediática, dado el perfil público de Piqué y la relevancia del evento deportivo. No obstante, el catalán no es el único personaje del mundo del deporte que ha sido noticia por irregularidades económicas.

Xabi Alonso y su relación con Piqué

Xabi Alonso también tuvo problemas con la Agencia Tributaria. Fue acusado de tres delitos fiscales correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, con la Fiscalía pidiendo inicialmente dos años y medio de cárcel para él.

No obstante, el técnico del Bayer Leverkusen fue absuelto de las acusaciones de fraude fiscal. Se convirtió en el segundo futbolista español en salir victorioso de una disputa con Hacienda, después de Gerard Piqué.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado hasta cinco años de cárcel para Alonso, acusándolo de defraudar dos millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del exjugador, que también militó en la Real Sociedad.

El exfutbolista y entrenador Xabi Alonso. Foto EFE-Javier Etxezarreta.jpg

El caso de Alonso es similar al de Gerard Piqué, ex central del FC Barcelona, quien también ganó su pleito contra Hacienda. El Tribunal Supremo determinó que Piqué no debía pagar una multa de 2,1 millones de euros impuesta por la forma en que tributó sus derechos de imagen entre 2008 y 2010.

El que fuera futbolista del Barça tendrá que sentarse en los tribunales por el Caso Supercopa.

Caso “Neymar 2”

En este proceso judicial, se examinaba el fichaje del delantero por el que el FC Barcelona pagó a N & N Consultoria Esportiva 60 millones de euros entre 2011 y 2013.

Además, se desembolsaron otros 25 millones de euros al Santos Club de Fútbol: 17,1 millones por el traspaso y 7,9 millones por una opción preferencial sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño, opción que nunca fue ejercida. También se acordaron dos partidos amistosos, de los cuales solo se jugó uno.

El fondo de inversión brasileño DIS, que tenía el 40% de los derechos de traspaso del delantero y ejerce la acusación particular, denunció que solo percibió 6,8 millones de euros por toda la operación.

La fiscalía, que durante todo el juicio mantuvo la petición de absolución para Josep Maria Bartomeu, retiró los cargos contra el resto de los acusados en sus conclusiones finales, al no encontrar indicios de delito en la operación de traspaso.

Arantxa Sánchez-Vicario y el Banco de Luxemburgo

La extenista Arantxa Sánchez Vicario fue condenada a dos años de prisión y una multa por orquestar una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros con el Banco de Luxemburgo. Sin embargo, no tendrá que cumplir su condena en prisión.

La sentencia suspende la pena impuesta a Sánchez Vicario y a otro de los condenados por un período de dos años, siempre que no cometan nuevos delitos.

Por otro lado, su ex marido Josep Santacana, con quien se casó en 2008, sí ingresará en prisión. Ha sido condenado a tres años y tres meses de cárcel. Además, tanto Sánchez Vicario como Santacana deberán pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 € al Banco de Luxemburgo como responsabilidad civil.

El caso se remonta a 2003, cuando la Audiencia Nacional determinó que Sánchez Vicario tenía su residencia en España y no en Andorra, como ella afirmaba. Por ello, fue condenada por el impago del IRPF entre 1989 y 1993, con una multa de 5,2 millones de euros. Tras recurrir, en 2009, el Tribunal Supremo confirmó la condena. Para afrontar el pago, la pareja solicitó un préstamo al Banco de Luxemburgo.

Caso de Leo Messi y Jorge Messi

Tanto Leo Messi como su padre, Jorge Messi, fueron condenados a 21 meses de prisión, aunque no cumplieron la pena en la cárcel al ser inferior a los dos años. La condena se debe a un fraude fiscal de 4,1 millones de euros relacionado con los derechos de imagen del futbolista durante los años 2007, 2008 y 2009.

Leo Messi se lamenta durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas en la Bombonera. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La pena para Leo Messi se distribuía de la siguiente manera: siete meses de cárcel y una multa de 532.313,31 euros por defraudación en el IRPF del ejercicio de 2007; siete meses de prisión y una multa de 792.300,54 euros por defraudación en el IRPF del ejercicio de 2008; y siete meses de prisión y una multa de 768.387,70 euros por defraudación en el IRPF del ejercicio de 2009.

Por su parte, Jorge Messi debía cumplir la misma pena por cada año de defraudación.

Caso de Cristiano Ronaldo

Al igual que Messi, Cristiano Ronaldo fue acusado por el Ministerio Fiscal de un fraude tributario de más de 14 millones de euros, con cuotas defraudadas de 1,39 millones en 2011, 1,66 millones en 2012, 3,20 millones en 2013 y 8,5 millones en 2014.

En el año 2018, justo antes de marcharse de España, llegó a un acuerdo verbal con la Fiscalía de Madrid, declarándose culpable de cuatro delitos fiscales cometidos entre 2011 y 2014.

En el nuevo acuerdo, el fraude ha sido rebajado a 5,7 millones de euros. No obstante, el futbolista debería pagar una multa total de 18,8 millones de euros, que incluye intereses y multas, y aceptaría una pena de dos años de prisión, que no tuvo efecto al no contar con delitos.

Marc Márquez y su residencia en Andorra

Marc Márquez decidió establecer su residencia en Andorra, buscando aprovechar las ventajas fiscales del pequeño país. Al mudarse a Andorra, Márquez comenzo a reducir significativamente su carga impositiva, pagando solo 30.000 euros al año en impuestos, en comparación con los 5 millones que tendría que desembolsar si permaneciera en Catalunya.

El problema llegó cuando se comenzó a estudiar cuantos días pasaba en Andorra, como sucede con los youtubers, quienes tributan en el país, pero no están el mínimo de días establecidos por ley.

Aunque Hacienda está muy pendiente, de momento no ha tenido problemas, más allá de las críticas de ciudadanos y compañeros de profesión.

Jorge Lorenzo ganó ante la Agencia Tributaria

Otro piloto que tuvo problemas fue Jorge Lorenzo. La Agencia Tributaria le reclamaba 11 millones de euros por el IRPF correspondiente a 2016. Hacienda sostenía que el pentacampeón mundial no había tributado el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España, alegando que residía en el país, a pesar de que mantenía su residencia oficial en Suiza.

Finalmente, se consiguió evitar el revés judicial y el piloto no tuvo que desembolsar ni un solo euro. Esta no fue la primera vez que el piloto mallorquín sale victorioso en disputas con Hacienda. En 2021, el mismo organismo le reclamó 35 millones de euros por el IRPF de los años 2013, 2014 y 2015, un caso que también logró resolver a su favor.

El monto reclamado fue de 7,8 millones de euros, correspondientes al IRPF de 2016 y 3,6 millones de euros adicionales en concepto de multa, sumando un total de 11,3 millones de euros. Sin embargo, la victoria judicial de Lorenzo representa una nueva derrota para Hacienda y una gran noticia para el piloto balear.

Dani Alves en la lista de morosos

Aunque el caso más reciente del ex futbolista del FC Barcelona nada tiene que ver con la corrupción, durante varios años fue juzgado por su aparición en la lista de morosos del año 2016.

Tenía una deuda con Hacienda de 1,3 millones de euros. Todo apunta a que abonó dicha cantidad, pues al año siguiente desapareció su nombre.