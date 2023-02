Nuevas plazas de oposiciones sencillas: solo necesitas la ESO o bachiller

Entre las últimas ofertas de oposiciones para ser empleado público o funcionario que ha publicado el BOE hace pocas semanas, se puede ver que hay diferentes puestos para los que solo se requieren estudios de bachiller o de la ESO.

Sin embargo esto no es motivo para confiarse, porque las oposiciones son muy diferentes entre sí, y sus exigencias varían según el temario a evaluar, la cantidad de plazas en oferta o los requisitos necesarios.

El BOE publica las ofertas de 27.509 plazas para las que solo se exigen títulos de bachiller o SEO

Los que logren aprobar estas oposiciones que no requieren más estudios que esos de grado intermedio, pasarán a ser funcionarios del Grupo C, más exactamente del Subgrupo C1.

En total hay 27.509 plazas disponibles, y estas son las que solo exigen título de bachiller o la ESO.

Nuevas plazas de oposiciones sencillas

Una de estas plazas es para ser Técnico Auxiliar de Informática de la Administración del Estado, con 1.902 plazas, de las cuales 450 son por promoción interna.

Además de haber finalizado los estudios de bachiller, también se exige tener nacionalidad española o de alguno de los estados de la Unión Europea, poseer la capacidad para desempeñar las tareas, haber cumplido 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.

También se exige no haber sido separado de la Administración Pública por expediente disciplinario ni haber sido inhabilitado para empleos o cargos públicos.

El proceso de selección consiste en responder un cuestionario de 80 preguntas, basado en las materias del programa de bases, y luego resolver un problema práctico, elegido entre los bloques III y IV del programa.

Hay más de 27.000 plazas en el llamado a oposiciones. Foto EFE/ L. Rico

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Para trabajar en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado hay 1.150 plazas disponibles, de las que 89 están reservadas para personas con discapacidad.

Los requisitos son los mismos del puesto anterior, y en el examen, tienen que responder 30 preguntas de materias previstas en el bloque I, y otras 30 de carácter psicotécnico.

En la segunda parte, tienen que responder 50 preguntas más en base a temas del bloque II.

Las solicitudes se pueden entregar hasta el 24 de febrero.

Bomberos

Hay 240 plazas para las oposiciones de bomberos, otorgadas por la Generalitat de Cataluña.

Además de los requisitos comunes a los otros dos cargos, aquí se exige una edad mínima de 18 años, tener permiso de conducir C, demostrar conocimientos de catalán y castellano de nivel C1 o superior y no haber sido condenado por delitos de agresión sexual.

La fecha límite para presentarse es el 23 de enero.

La Generalitat de Cataluña convoca 240 plazas de bomberos. EFE/Andreu Dalmau

Observadores de Meteorología del Estado

Para este puesto se han convocado 83 plazas -cuatro para personas con discapacidad-, donde hay dos ejercicios obligatorios (con 70 preguntas y la resolución de dos problemas sobre matemáticas, física, meteorología o climatología) y una tercera prueba voluntaria

Fuerzas armadas

En el BOE figura la convocatoria para diversas fuerzas militares: 2.230 para el Ejército de Tierra, 600 para el del Aire y 580 para la Armada.

Además del título de la ESO, se exige no ser militar de tropa y marinería, no haber finalizado su compromiso con estas armas, y no haber sido dado de baja en la enseñanza de formación militar.

La selección es por una prueba de aptitudes de memoria, razonamiento y conceptos espaciales y verbales, y un segundo test de personalidad, además de diferentes pruebas de aptitud física.