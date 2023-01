Parejas convivientes pero no casadas: estos son los requisitos para recibir la ayuda de 200 euros

Si tus ingresos anuales son inferiores a los 27.000 euros, podrías convertirte en uno de los beneficiarios del cheque de 200 euros que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez. La ayuda, que según las estimaciones del Ejecutivo, llegará a 4,2 millones de familias, se enmarca en el sexto paquete de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

Durante la comparecencia ante los medios convocada por el presidente del Gobierno, en la que concretó el conjunto de medidas que se pondrán en marcha este año, pero también realizó un balance de las políticas impulsadas en 2022, Sánchez anunció la extensión del bono social y prohibición durante todo el próximo año del corte de suministros esenciales.

No obstante, una de las novedades más llamativas fue el impulso de la rebaja el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Y es que, desde este 1 de enero ya no se paga el impuesto de valor añadido por productos como el pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales.

Sánchez comparece antes los medios tras el Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

«Son respuestas para ayudar a la gente y para avanzar en nuestro país», apuntó el jefe del Ejecutivo durante su discurso. En esta línea, dejó bien clara la intención del Ejecutivo de «ayudar a las familias ante la inflación que vive la economía del país», pero también ante la subida de precios que, tal y como remarcó, «se está dando de forma específica en los alimentos.

En concreto, la medida se dirige a «asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo», que tengan residencia habitual en el país y perciban unas rentas inferiores al tope marcado por el Gobierno. No obstante, quedarán excluidos de la ayuda los pensionistas y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

«No tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado», explicita el BOE.

Asimismo, conviene tener en cuenta que para calcular los ingresos y el patrimonio, se sumará el de todos los familiares que convivan en el mismo domicilio. Es decir, del solicitante, pero también de su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado.

Sin embargo, se remarca que no se sumarán los ingresos ni el patrimonio de las personas que compartan una vivienda pero no tengan ningún tipo de relación familiar. Por ese motivo, las parejas convivientes, pero no casadas, podrán solicitar la ayuda.

Solicitud

Las personas interesadas habrán de anotar en sus agendas el 15 de febrero, puesto que será el día en el que se podrá comenzar a solicitar el subsidio. Cabe destacar que el periodo para formalizar el trámite para acceder a la ayuda se cerrará el 31 de marzo.

Para solicitar el subsidio será necesario rellenar un formulario en la Agencia Tributaria, en el que se detalle la cuenta bancaria en la que se quiere percibir el importe de la transferencia.

Para ello, es imprescindible disponer de Cl@ve o certificado electrónico para realizar el trámite. En la solicitud, debe consignarse el NIF del solicitante y de las que convivan en el mismo domicilio (excepto de los menores de 14 años) y la cuenta bancaria.