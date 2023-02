Patronales empresariales se rebelan por el salario de Garamendi: «Nos complica a todos»

El incremento del salario del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha sido vista con buenos ojos por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Su presidente, Jorge Cebreiros, ha afirmado este martes que la polémica del salario de Garamendi está provocando «ataques» a los empresarios.

«No me parece sensible, puede estar complicándonos la vida a todos«, ha señalado Cebreiros, quien ha añadido que «no es sensible con la realidad» que en estos momentos un alto directivo de la CEOE tenga ese salario. Cabe recordar que la patronal empresarial rechazó la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del Gobierno, de los 1.000 a los 1.080 euros.

Garamendi cobrará casi 400.000 al año

El presidente de la CEOE cobrará ahora 380.000 euros al año -tal y como avanzó en exclusiva Economía Digital-, subiendo su retribución casi un 9% respecto a 2022 (350.000) y ha pasado de ser autónomo y cobrar dietas, como él mismo reconoce en la entrevista, a estar contratado por la CEOE con «un contrato asimilado al de alta dirección».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Después de que este medio desvelara la subida de sueldo del máximo representante de los empresario, la CEOE emitió un comunicado justificando que la patronal es un «organismo independiente» en cuyos estatutos se establece que corresponde a la Junta Directiva decidir si el presidente «percibe o no remuneración o en qué cuantía».

En el mismo, la patronal pedía «respeto» hacia las decisiones que se adoptan en sus órganos de gobierno y ha defendió que la remuneración actual de Garamendi y su vínculo con la Confederación, han sido aprobadas por unanimidad en el seno de la junta directiva, compuesta por «cerca de 300 representantes de las organizaciones empresariales» y de acuerdo con «los procedimientos internos y los principios de transparencia».