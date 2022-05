Francisco Riberas (Gestamp): “En España no se deben bajar los salarios”

El delegado especial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha lanzado un mensaje muy rotundo con respecto a la calidad del empleo industrial en las Jornadas del Cercle d’Economia que se celebra estos días en Barcelona. Asegura que el objetivo principal debe ser procurar un empleo de calidad y, sobre todo, largo recorrido.

En este sentido, uno de los acompañantes en la mesa redonda ‘La industria como palanca de la recuperación’, Francisco Riberas, presidente de Gestamp, ha lanzado también un mensaje muy claro con respecto al empleo: “No se pueden bajar los salarios por debajo de los actuales”.

El máximo responsable de la compañía industrial ha mantenido que “hay que poner en valor la formación, y la calidad de los que tenemos”. De igual modo, Riberas ha recordado que “la economía española no puede depender solo del sector servicios; la clave de la industria depende del modelo económico que se quiere”.

Sobre este aspecto industrial, los componentes de la mesa han coincidido en que España no puede competir por costes y que además, “hay que sacar partido de una industria sostenible, y en España eso lo podemos hace bien”, ha sostenido el presidente de Gestamp.

El valor industrial

El tercer ponente de la mesa, el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, también ha reflexionado sobre el valor del empleo industrial. En este sentido ha recordado que la aportación al PIB por parte de los empleados industriales es más elevado que cualquier otro del sector servicios.

No obstante, Cañete ha querido recordar que para no perder valor en este sentido se deben atajar los problemas energéticos para que no repercutan, precisamente, en el tejido industrial. Sobre todo, mantenía el presidente de PIMEC, porque la diferencia de tamaño marca mucho a la hora de soportar los costes energéticos.

Pere Navarro, delegado especial del Consorci de la Zona Franca

En cuanto a la apuesta de valor, Pere Navarro lo ha apostado todo a la innovación y la unidad de Europa. “Existe una incertidumbre de la nueva industria. Estamos en una sociedad llena de miedo; de nuevo vivimos un momento de incertidumbre con la robotización. Las cosas pasan mucho más rápido, y eso genera más ansiedad” ha asegurado el directivo de Zona Franca de Barcelona.

Pese a estas palabras, sostiene que la innovación tiene que ser la clave. Y para ello se necesita una mano de obra concreta. “Tenemos que explorar el talento: no puede haber jóvenes en el paro, cuando se tiene que traer de fuera; porque además las empresas lo necesitan”.