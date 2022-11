¿Puedo personalizar la matrícula de mi coche?: la DGT responde

Personalizar la matrícula de los vehículos es algo habitual en otros países, pero no en España, a pesar de que desde 2003 la Dirección General de Tráfico (DGT) permite hacer modificaciones estéticas en las matrículas hasta cierto punto.

En concreto, la DGT permite retoques mínimos consistentes en la forma de la placa, que puede ser hexagonal u octogonal en vez de rectangular, y en decorar el fondo con pequeños dibujos, siempre que no dificulten la correcta lectura de la numeración de la matrícula. Otro aspecto elegible es el tipo de material de la placa, pudiéndose elegir entre las de aluminio, que son las predominantes en el mercado español, y las de metacrilato.

Multas por manipular la matrícula

Sin embargo, no hay que confiarse, la DGT exige unas medidas y caracteres específicos y modificarlos puede suponer una multa de 6.000 euros más la retirada de seis puntos del carnet. Sanción muy superior a la de circular sin placa de matrícula o a llevarla no visible o no legible, que serían 200 euros.

Recuerda que pueden sancionarte por:

❎ Manipular placa de matrícula ▶️ 6.000 € y 6 ptos

❎ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible ▶️ 200 € pic.twitter.com/xdXfnNAWv8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 7, 2019

En los últimos 20 años las matrículas han cambiado mucho. Desde el año 2000 las matrículas españolas no contienen el distintivo provincial, cambiando a un sistema de numeración que contiene el indicativo ‘E’ de España sobre la bandera de la Unión Europea. Desde este año, también se suprimieron las vocales y las consonantes Ñ, Q, CH y LL, para evitar que se confundieran con las letras N, O y el número cero o que la matrícula ascendiera a cuatro letras. También se incluyó la letra R.

De esta manera, actualmente las matrículas deben tener cuatro números y tres letras en una placa de 52 centímetros de ancho y 11 centímetros de largo y se deben colocar tanto en la parte delantera como en la trasera de los vehículos, por norma general.