Cañete (Pimec) defiende el retorno de las empresas huidas de Cataluña pero sin «desventajas»

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido dar facilidades para la vuelta de las empresas huidas de Cataluña en 2017 tras el proceso independentista, pero sin que estas supongan «desventajas» para las que se quedaron.

Nosotros pedimos que vengan las empresas que se fueron, pero que esto no signifique ninguna desventaja para las que se quedaron. Eso lo decimos claro y escueto: facilidades, todas, demandas que vuelvan, todas; pero lo que no se puede hacer son desventajas para las que no se fueron», ha dicho Cañete en una entrevista en Nació Digital.

Una decisión de las empresas

El presidente de Pimec ha puntualizado que es una decisión que deberán tomar las propias empresas y ha pedido dejar que las cosas pasen: «Deberíamos hacer que las cosas pasen. Porque si tenemos titulares y las cosas no pasan, entonces lo que tenemos son petardos», ha dicho.

En cuanto a la fórmula, Cañete ha reiterado su rechazo en llevar a cabo cambio que den ventajas a las empresas fugadas: «Lo único que puede darse en el ámbito legislativo son ventajas y en eso nosotros sí que no estamos de acuerdo».

«Creo que todo lo que se ha ido diciendo es que haya diálogo, que se busquen consensos que generen estabilidad para que el entramado empresarial gane certeza», ha subrayado Cañete. Para ello, ha incidido en que es necesario que «todas las situaciones de tensión se vayan relajando».

El presidente de Pimec también ha reivindicado que «una de las transiciones pendientes en España es que las pymes tengan voz propia», algo que a su juicio ha provocado que se vayan aprobando leyes que han beneficiado a los intereses de unos pocos y no a la economía general de España.