Puente descarta nuevos ceses en el ‘caso Koldo’ pero no descarta futuras medidas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este miércoles que «en este momento» no contempla nuevos ceses en relación con el ‘caso Koldo’, aunque no descartó que se puedan producir en el futuro. «En el fuego Solo pongo la mano por mí», sentenció.

Así se expresó Puente en unas declaraciones a la prensa antes de intervenir en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible organizado por Prensa Ibérica en Madrid. «Analizaremos la información, iremos arrojando más luz sobre lo que sucedió y a medida que tengamos más luz tomaremos decisiones», explicó el titular de Transportes, quien añadió que «si no confiara en la gente, no estaría en el Ministerio».

Sobre el cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, indicó que «se realiza en el marco de las competencias que tiene Puertos del Estado en el Consejo Rector» y que fue el presidente del organismo, Álvaro Rodríguez Dapena, quien le trasladó la decisión.

Además, sostuvo que el cese no tiene nada que ver con la auditoría puesto que se produjo por el hecho de que Sánchez Manzanares mintió en la información que Puertos del Estado trasladó a la Oficina antifraude.

«No prejuzgamos la implicación que pueda tener porque he leído que se le ha cesado porque ha participado en la contratación, no. Se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la Oficina Antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido», apostilló.

Preguntado por la posibilidad de despedir al hermano de Koldo García que trabaja en una filial de Adif, reiteró que «en este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa, que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar».

«No vamos a cesar a personas sin justificación», defendió Puente, quien recordó que el Ministerio encargó un informe que concluye que «no hay causa de despido» con el hermano porque los hechos que se le imputan no tienen nada que ver con la tarea que realiza. «Lo anormal es que no habiendo causa de despido, lo despidiéramos», prosiguió el ministro.