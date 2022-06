Quiénes pueden recibir un complemento de más de 500 euros en la pensión

Para aquellos que llegan a la edad de jubilación, 65 años, y no tienen suficientes años cotizados en su vida laboral para solicitar una pensión contributiva, el Gobierno ha creado las pensiones no contributivas. Dentro de esta modalidad, existen la pensión invalidez y la de jubilación y requieren de unos requisitos para obtenerlas.

Recientemente, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con Bildu una subida del 15% de este tipo de pensiones a cambio de dar apoyo a la aprobación del plan de medidas anticrisis. Además, el año pasado el Gobierno hizo una subida del 3% en este tipo de pensiones en el marco de los Presupuestos de 2022.

La cuantía de ambas pensiones se establece en función de la renta del solicitante y nunca podrá estar por debajo del 25% de los 5.899,60 euros, que es la cifra que no pueden superar en términos anuales. En números exactos, nunca se podrá cobrar menos de 105,35 euros al mes ni más de 421,40 euros mensuales. No obstante, aquellas personas con un 75% de discapacidad pueden llegar a recibir hasta 632,10 euros mensuales, por el complemento del 50%.

Complemento de las pensiones no contributivas

Además, este año se ha incorporado un complemento de 525 euros anuales para aquellos pensionistas que no tengan una vivienda en propiedad y vivan de alquiler (siempre que el inmueble no pertenezca a un familiar). Dicha ayuda solo la podrá percibir el o la titular del contrato de alquiler

Dos jubilados pasean por la calle. EFE

Para poder acogerse a este tipo de pensiones es necesario cumplir una serie de requisitos, que varían en función de la modalidad de la pensión.

Pensión no contributiva de invalidez

Todas aquellas personas, mayores de edad, que hayan residido como mínimo cinco años en España y tengan un grado de discapacidad del 65% o superior pueden optar a la pensión no contributiva de invalidez. Hay una pequeña diferencia para las personas con una discapacidad de un 75%, que podrán ver un incremento del 50% en su paga.

Pensión no contributiva de jubilación

Las pensiones no contributivas de jubilación van destinadas a aquellas personas que han llegado a la edad de jubilación y no tienen derecho a pedir una pensión contributiva por no alcanzar los años de cotización. Para percibir esta pensión, hay que haber residido como mínimo 10 años en España, a partir de los 16 años y no recibir ingresos superiores a 5.899,60 euros al año.