Ribera anuncia retrasos en la «excepción ibérica» de al menos una semana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este lunes el retraso de la implementación de la ‘excepción ibérica’ en materia energética, que iba a aprobarse en el próximo Consejo de Ministros del martes.

Ribera ha aclarado que se trata de una cuestión de tiempos, y ese es el motivo por el que «probablemente», no llegue la luz verde desde la Comisión Europea. No obstante, Ribera ha confiado en que la excepción ibérica pueda aprobarse la semana que viene. «Estamos ultimando los detalles, no es fácil que nos dé tiempo a hacerlo mañana, porque además hoy es festivo en Madrid», se ha justificado.

Con la excepción ibérica, tanto España como Portugal podrán poner un tope a los precios del gas en el mercado eléctrico, de manera que este no pueda venderse por encima de los 40 euros por MWh durante el primer año y luego suba progresivamente hasta los 50 euros por MWh.

De esta manera, el Gobierno espera que se traduzca en una reducción para las facturas que pagan empresas y hogares en el país, que se ha visto aquejado de un auge de precios sin precedentes durante el último año a pesar de que el suministro de gas no se ha visto comprometido, pues la materia prima no viene de Rusia, sino de Argelia.

Además, España se ha convertido en un país crucial para el suministro de gas de la Unión debido a sus plantas regasificadoras, que cada vez busca con mayor énfasis darle la espalda al suministro que tradicionalmente ha venido de Rusia. El conflicto con Ucrania y las sanciones a las que sometió la UE a Moscú han hecho que el Kremlin haya presionado con el suministro de gas.

Por ello, los países del centro, norte y este, que dependían del gas ruso, llevan ya tiempo buscando alternativas para continuar manteniendo el suministro energético de sus países sin que ello implique tener que pagar el gas ruso en rublos, una medida implementada por Moscú para evitar la devaluación de la moneda.