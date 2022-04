Bogás (Endesa) calcula que el impacto para los consumidores con el tope del gas será de 6.000M

Poco a poco, y con mucha cautela, las grandes eléctricas españolas se pronuncian sobre el tope del gas consagrado en la denominada ‘excepción ibérica’ que ha permitido Bruselas para España y Portugal. El CEO de Endesa, José Bogas, asegura que, según estimaciones «muy preliminares» realizadas por la empresa, estas medidas tendrán un impacto de 6.000 millones de euros que «tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda».

En el marco de la celebración de la junta de accionistas de Endesa, Bogas ha señalado que 2021 ha estado marcado por la subida de los precios mayoristas de la electricidad, sobre todo, desde junio del año pasado, y ha remarcado que entiende que «la situación necesita medidas», aunque considera que las mismas deberían ser «a nivel europeo, acotadas en el tiempo y atacando la raíz del problema», en referencia al elevado precio del gas.

Leer más: Repsol pierde 22M en su negocio eléctrico por los altos precios de la luz

No obstante, el consejero delegado de Endesa ha hecho bien en puntualizar que se trata de estimaciones muy preliminares puesto que todavía no se conoce la letra pequeña de estas medidas. Supuestamente el Gobierno ha manifestado de manera pública que el próximo martes se presentará en Consejo de Ministros, aunque todavía no hay certeza de ello.

En cuanto al caos energético vivido en los últimos meses, el consejero delegado de Endesa ha defendido que desde el comienzo de la escalada de los precios energéticos ha habido «momentos de un enorme ruido crítico con el sector, inmerecido la mayoría de las veces y otras sustentado en premisas erróneas».

Bogas también ha condenado la invasión rusa de Ucrania y ha defendido, ante la escalada de los precios del gas provocada por la guerra, la actitud de asesoramiento a clientes domésticos y empresariales para «ayudarles a gestionar la actual coyuntura».

Los planes de Endesa

Por parte, y también en el marco de la junta de accionistas, Bogas ha asegurado que la compañía prevé invertir 31.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales alrededor de 12.000 millones se destinarán a instalar nueva potencia renovable y otros tantos a digitalización y modernización de la red para «mejorar la calidad del servicio».

Según ha explicado el directivo, las inversiones para aumentar la potencia renovable permitirán a la compañía alcanzar los 24 gigavatios (GW) operativos y triplicar así los más de 8,4 GW alcanzados a cierre de 2021. Así, los 12.000 millones de euros que se dedicarán a digitalización y modernización de la red permitirá aumentar la base de activos regulados a más de 13.000 millones de euros.

«Todos estos objetivos forman parte de nuestra hoja de ruta, y así, hemos podido adelantar a 2040, es decir diez años, nuestra transformación en una empresa 100% renovable, completamente descarbonizada, objetivo que prevemos lograr sin usar técnicas de captura de carbono ni de compensación de emisiones», ha añadido Bogas, que ha sido renovado en el cargo para los próximos cuatro años.