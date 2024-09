Sánchez firma el último acuerdo de pensiones con patronal y sindicatos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este miércoles con los dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, el último acuerdo de pensiones alcanzado entre los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que, entre otras medidas, establece un nuevo marco regulador de compatibilidad entre trabajo y pensión.

La firma del acuerdo, en la que ha estado también presente la ministra Elma Saiz, se ha celebrado en los jardines del Palacio de la Moncloa y tras ella sólo se ha producido una breve intervención ante la prensa, la del presidente del Gobierno, informa Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que éste es el cuarto acuerdo de pensiones que logra su Gobierno con los agentes sociales desde 2020, con los que ya lleva firmados 21 pactos, de diversas materias, desde que asumió la Presidencia del Gobierno.

«Son ya 21 grandes acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno de España. Acuerdos cruciales», ha subrayado Sánchez, que ha citado entre ellos los alcanzados para proteger las rentas y el empleo durante la pandemia, para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas o la reforma del mercado laboral, «que ha conseguido reducir la precariedad laboral a mínimos históricos».

«El valor de todos estos acuerdos va más allá de lo oportuno de las medidas que incluyen. La gran virtud es el valor real del acuerdo, porque radica en lo que se acuerda, que está destinado a perdurar. Esas creo que son las reformas que hacen país, que unen al país, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo», ha enfatizado.

Sánchez ha asegurado que el acuerdo de pensiones suscrito este miércoles, que se logró alcanzar el pasado 31 de julio entre las tres partes, servirá «para mejorar la vida de la gente y para construir una sociedad más justa».

Así, ha explicado que el pacto firmado contempla tres apartados «de gran importancia» para los ciudadanos: mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, protege a los trabajadores ocupados en profesiones peligrosas con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación, y contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de los trabajadores.

«Ningún acuerdo importante se alcanza sin esfuerzo, sin horas de negociación y de diálogo. Han hecho falta una veintena de reuniones oficiales, muchas más de carácter informal, cientos de llamadas y mensajes desde el primer encuentro en diciembre del año pasado», ha destacado el presidente.

Por ello, Sánchez ha agradecido y felicitado a los equipos negociadores de los agentes sociales por este «importante acuerdo», del que ha dicho que es además producto «de la buena política» que impulsó «desde hace seis años a este parte» el Gobierno de coalición, los empresarios y los sindicatos.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en un comunicado que este acuerdo «representa un paso hacia adelante hacia un sistema de pensiones más flexible y adaptado a las necesidades de la sociedad actual».

CCOO y UGT valoran el acuerdo y piden que el Congreso lo respalde

Aunque no han hecho declaraciones en el acto de la firma del acuerdo de pensiones, tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, se han pronunciado sobre el contenido del mismo y la necesidad de que sea aprobado en el Parlamento.

Así, Sordo ha enviado un vídeo a los medios de comunicación en el que destaca que este pacto mejora la regulación y el acceso a la jubilación parcial en todos los sectores de actividad y en las administraciones públicas, al tiempo que beneficia la calidad del empleo de las personas relevistas que les sustituyen, promoviendo unas mejores condiciones laborales.

Además de las relativas a pensiones, Sordo ha resaltado que el acuerdo incorpora medidas como la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para mejorar los periodos de cotización de las personas con contrato fijo discontinuo, de forma que cada día trabajado con un contrato de este tipo computará como 1,5 días cotizados.

«Estas mejoras junto con otras sobre condiciones de las personas que compatibilizan pensiones y empleo, la nueva regulación para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajos de especial dureza cuando ésta es inevitable, o la puesta a disposición de los servicios públicos de salud de algunos recursos de las mutuas cuando las listas de espera retrasan injustificadamente la recuperación de la salud de los trabajadores, constituyen nuevos mecanismos de ampliación y mejora de la cobertura de nuestro sistema de Seguridad Social», ha remarcado el líder de CCOO.

En definitiva, para Sordo, el acuerdo que hoy se ha firmado constituye «un nuevo hito del diálogo social» que complementa y amplía los acuerdos alcanzados desde 2021 en materia de pensiones.

CCOO espera ahora una pronta puesta en marcha de las medidas acordadas, que requieren actuaciones directas del Gobierno o desarrollos reglamentarios de normas ya aprobadas por las Cortes, así como que las modificaciones parciales de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores que se derivan de este acuerdo puedan ser aprobadas en las Cortes y entrar en vigor en el menor plazo posible.

En un acto posterior a la firma, una asamblea de delegados en favor de la reducción de jornada, Sordo y su homólogo de UGT han comparecido P ante la prensa para resaltar la necesidad de que el acuerdo sea avalado por el Parlamento.

Así, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que le costaría entender que los grupos parlamentarios no dieran el visto bueno a medidas tan importantes como las mejoras introducidas en el contrato de relevo o en las condiciones para la jubilación de los fijos discontinuos.

«Que sepan los grupos parlamentarios que vamos a defender nuestro acuerdo de pensiones. España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en estos momentos. El Parlamento no puede secuestrar los derechos de los trabajadores impidiendo que normas avaladas por los sindicatos y la patronal no vean la luz sencillamente porque el clima político no lo permite», ha enfatizado.