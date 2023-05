Aviso importante de la Seguridad Social: que derechos pierdes cuando tus hijos cumplen 26 años

La Seguridad Social es un sistema que se encarga de proporcionar protección y asistencia a los ciudadanos españoles en diferentes ámbitos, entre ellos, la salud. Uno de los mayores hitos de este sistema es la oferta de asistencia sanitaria gratuita a todos los ciudadanos del país. Sin embargo, recientemente ha surgido una cuestión importante relacionada con los hijos menores de 26 años que no trabajan.

La Ley General de la Seguridad Social establece que cualquier descendiente de un español estará protegido con una asistencia pública sanitaria cuando no esté en activo dentro del mercado laboral y sea menor de 26 años. Es decir, que los hijos menores de 26 años que no estén trabajando podrán recibir asistencia sanitaria pública.

Sin embargo, es importante destacar que a partir de los 16 años, la administración de salud entiende que los jóvenes forman parte de la población activa, por lo que en los siguientes 10 años puede haber situaciones en las que estén o no a cargo de sus padres. Es decir, que aunque los hijos menores de 26 años que no trabajan tienen derecho a la asistencia sanitaria pública, a partir de los 16 años pueden considerarse independientes y no estar a cargo de sus padres.

Esta situación ha generado algunas dudas entre los ciudadanos y por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha querido dar respuesta a través de su cuenta de Twitter de Atención a la Ciudadanía. Es importante destacar que la asistencia sanitaria pública es un derecho que está garantizado por ley, por lo que todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o de su edad, tienen derecho a recibir atención médica y sanitaria gratuita.

#Duda "Mi hijo menor de 26 años dejó de ser beneficiario de mi Seguridad Social al iniciar un trabajo, pero ya no trabaja"

👉Si continua conviviendo contigo y a tu cargo puede volver a tener derecho a la asistencia sanitaria como beneficiario tuyo. — Atención a la ciudadanía de @inclusiongob (@incluinfo) February 7, 2022

¿Quiénes pueden recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social?