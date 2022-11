SEPE: todas las ayudas para amas de casa de más de 45 años

Como las personas que trabajan de ama de casa no recibe un pago por su actividad, no pueden cotizar a la Seguridad Social y no tienen acceso a prestaciones por desempleo.

Por ello, para aliviar la situación de estas personas que tengan bajos ingresos y se encuentren desempleadas, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) destina una serie de ayudas económicas que se acompañan de cursos de formación.

A largo plazo, los objetivos son reducir el riesgo de pobreza y lograr la incorporación al mercado laboral.

Subsidio para mayores de 45 años

Uno de los subsidios que otorga el SEPE es la Renta Activa de Inserción (RAI) y otra es el subsidio para mayores de 45 años.

La RAI se destina a esas personas que están en el paro y no tienen derecho a la prestación contributiva ni al subsidio por desempleo

Las ayudas son para personas en situación de paro.

Tanto una como la otra tienen una aportación económica de 463,21 euros mensuales, que se espera que suba a los 480 euros por la subida del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), según anunció el gobierno.

Requisitos a cumplir

Para poder cobrar estos subsidios se tienen que cumplir estos requisitos:

. Estar bajo una situación legal de desempleo.

. Demostrar que la interesada se ha inscrito como demandante de empleo, y al menos un mes después que se haya agotado el paro.

Los aspirantes al subsidio no pueden haber tenido ingresos mayores de 750 euros mensuales

. Haber agotado la duración de la prestación contributiva por desempleo.

. Demostrar que los ingresos mensuales no superan los 750 euros mensuales, o sea, que son un 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

. También debe firmar el compromiso de actividad, que confirma que ha buscado empleo activamente, que no se ha rechazado ofertas de colocación adecuada y que no se negó a participar en actividades de promoción o formación.

Las amas de casa pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

Sin hijos a cargo

En el caso de las amas de casa que aspiren al subsidio tienen que confirmar que no tienen hijos menores de 26 años a su cargo, o mayores de esa edad pero con discapacidad.

Sin embargo este último requisito no tienen que cumplirlo las que se suscriben a las ayudas de la RAI.

Duración del subsidio

La duración para el subsidio de mayores de 45 años dura seis meses, pero si la beneficiaria sigue desempleada, puede solicitar la RAI.

Esta última se puede otorgar por 11 meses, con un máximo de tres prórrogas; aunque cabe aclarar que tiene que pasar un año entre que finaliza y se solicita de vuelta.

Otra ayuda para amas de casa

Por otra parte, otra ayuda que puede solicitar el ama de casa sin empleo es el Ingreso Mínimo Vital, que puede otorgarse a mujeres con o sin hijos a cargo, que vivan solas o en una unidad familiar.

El ama de casa sin empleo puede solicitar cobrar el Ingreso Mínimo Vital

Este subsidio es del tipo renta garantizada, y puede variar según el número de personas con la que conviva y las rentas que la aspirante haya tenido el año anterior.

Si no se está trabajando puede cobrar hasta el 100% de los ingresos que correspondan.

Requisitos para el Ingreso Mínimo Vital

En este caso, los requisitos son:

. Tener de 23 a 65 años

. No tener ninguna pensión contributiva, ya sea de discapacidad o jubilación.

. Demostrar la residencia legal en España de al menos un año si se tiene familia, y de tres años si se vive solo.

. Haber agotado los subsidios a los que haya tenido derecho.

. No superar el límite de rentas de la Seguridad Social, que puede variar según el grupo familiar; y demostrar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica.

. Este subsidio puede ser solicitado por quien cobre el paro o las prestaciones por desempleo, pero debe demostrar que no se supera el límite de ingresos fijado.