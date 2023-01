Si guardas estas pesetas puedes ganar hasta 150.000 euros

Para muchos las pesetas forman parte del pasado, de hecho, algunas personas no han llegado a conocer esta moneda. Sin embargo, para otros todavía tienen un valor y conservan algunas de estas monedas. Con la numismática -afición a la colección de monedas- puedes llegar a recuperar mucho dinero, si quieres sacar un rendimiento económico de las monedas coleccionadas.

Desde el 30 de junio de 2021, las pesetas ya no se pueden cambiar a euro. No obstante, esto no significa que puedas sacar un dinero de ellas. Y es que son muchos los coleccionistas y gestores de subastas que van detrás de estas monedas y, si aún conservas algunas, puedes llegar a ganar hasta 150.000 euros.

El metal con el que estas fabricadas, el peso, la antigüedad, las rarezas de la moneda, el color, errores de fabricación o la ilustración de personalidades célebres son algunas de las claves que convierten a una moneda a una auténtica pieza de coleccionista valorada en una gran cantidad de dinero.

Ante la situación actual, con los precios desbocados y la alta inflación, muchas personas han recurrido a su colección de monedas como herramienta contra la actual crisis económica.

Pesetas mejor valoradas

La moneda de 100 pesetas de 1870 de la I República en oro, se llegó a vender por 150.000 euros. Aunque la mayor cuantía se ha dado al centén segoviano, que fue vendido en Barcelona por 800.000 euros, según recoge Noticias Trabajo. Asimismo, Business Insider ha elaborado una lista de las monedas más valoradas en la actualidad.