Los sindicatos amenazan con un otoño de «grandes movilizaciones» por los salarios

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vaticinado que el otoño estará «presidido por las grandes movilizaciones» de trabajadores. El motivo: poner punto final al bloqueo de la negociación para revalorizar los salarios tras la subida de precios de la energía, los carburantes y los alimentos.

«Que la patronal no se equivoque», ha advertido Álvarez durante la concentración convocada por UGT y CCOO ante la CEOE para luego urgir a las organizaciones sindicales a movilizar a «los trabajadores que están con los convenios bloqueados para que se llenen las calles, para que las fábricas y los centros de trabajo paren y consigamos romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios«.

En este sentido, ha reivindicado: «Hay que generalizar la movilización y coordinar los sectores, de manera que podamos ir a conflictos muy amplios en nuestro país a partir de septiembre, a partir del otoño, porque se puede, se debe, compartir la riqueza de nuestro país».

Cabe recordar que los sindicatos han convocado concentraciones bajo el lema «Salario o conflicto» para este miércoles frente a las sedes de organizaciones empresariales por todo el país.

Ganar la «batalla de los salarios»

Según Álvarez, la vía de la conflictividad está permitiendo a los sindicatos ganar «la batalla de los salarios». Por ello, ha remarcado que la CEOE debe coger consciencia de este hecho, puesto que la mayoría de los convenios que se han firmado en este año disponen de una cláusula de revisión salarial y subidas que superan el 3,5%.

En este contexto, ha insistido en la importancia de adoptar un «acuerdo marco general entre UGT, CCOO y CEOE» con el objetivo de que la negociación «fluya», pero también para acabar con la conflictividad social.

«No es verdad que las empresas no ganen dinero, que no estén en una buena situación para poder afrontar aumentos de salarios, están en una buena situación para poder aumentarlos y si no habrá lucha, habrá conflicto», ha amenazado el líder de UGT.

Revalorización salarial

Así, ha reclamado a la CEOE su retorno a la mesa de negociación, que cerró en mayo sin llegar a ningún acuerdo para este año puesto que para las organizaciones sindicales era indispensable recuperar la cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación, pero para la patronal era una condición inasumible.

«No vamos a renunciar a la mejora de los salarios, que lo tengan claro quienes nos están escuchando desde la CEOE», ha sostenido y ha añadido: «A nosotros no nos gusta hacer huelgas por hacer, emplazamos a terminar las negociaciones para un acuerdo salarial justo y equilibrado».

Así, CCOO y UGT han pedido una revalorización salarial del 3,5% para 2022, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, además de la inclusión de la cláusula de revisión salarial.

En este sentido, ha recordado que los sindicatos tienen el derecho de exigir al Gobierno una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI), puesto que «la inflación está absolutamente desbocada y la ley prevé que cuando eso sea así haya una revisión del SMI».

«No vamos a dejar a la gente que gana 1.000 euros sin aumento de salarios por la cerrazón de la CEOE», ha remachado.