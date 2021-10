Los técnicos de Hacienda creen que los evasores de los ‘Pandora Papers’ se librarán de las sanciones

Las 601 personas de nacionalidad española relacionadas con los ‘Pandora papers’, la trama realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha destapado la evasión de impuestos de centenares de personalidades mediante cuentas ‘offshore’, podrían evitar las sanciones y condenas por sus eventuales delitos fiscales por el retraso en la inspección.

Así lo denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en un comunicado, en el que lamentan que la “lentitud” en formar los expedientes retrasará en 4 meses el inicio de la inspección de las grandes fortunas y sociedades relacionadas con la trama, si bien fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan a Economía Digital que ya ha mandado requerimientos de información a los medios implicados.

Los técnicos piden poder iniciar ya la investigación, apenas una semana después de que el se hiciese pública la información y tres días desde que Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), haya enviado un requerimiento de información a los medios españoles que han publicado los ‘papers’ (‘La Sexta’ y ‘El País’) para recabar documentación e investigar el posible fraude.

En concreto, Gestha señala que cuando la ONIF reciba de los medios toda la información requerida, entre la que figurará la de las 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore relacionadas, comprobará si los residentes han incluido esas propiedades en el modelo 720 de bienes en el exterior, y si las rentas obtenidas están declaradas en el IRPF y la titularidad en el Impuesto sobre el Patrimonio.

En caso contrario, elaborará una propuesta para incluir en el plan de inspección a las personas y entidades que no hayan declarado; sin embargo Gestha advierte de que “en ese tiempo estas grandes fortunas habrán presentado las declaraciones complementarias que les habrán preparado los grandes despachos de la asesoría española”.

Hacienda se defiende: “Se sigue el procedimiento que en casos anteriores”

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria subrayan que es “público y notorio” que ya se han mandado requerimientos de información a los medios españoles que han publicado los ‘papers’ y recalcan que se sigue el mismo procedimiento que en casos anteriores, como los ‘Papeles de Panamá’, que finalmente sí se saldó con liquidaciones.

Además, apuntan a Economía Digital que no se puede abrir una inspección si no hay elementos suficientes, sobre todo teniendo en cuenta que de la mayor parte de los 600 españolas presuntamente implicados en la trama ni siquiera hay nombres, motivo por el que se ha requerido toda la información posible a los medios del Consorcio que ha destapado la trama.

Los ‘Pandora Papers’ del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son fruto de una colaboración periodística de más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países que han examinado 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos dedicados a la creación de sociedades ‘offshore’, y que deja en evidencia a 35 jefes y exjefes de Estado (14 de ellos en Latinoamérica) y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países.

También implica a numerosos empresarios, cantantes, futbolistas y artistas. En el caso de España figuran 601 personas, entre ellos cos Carulla y los Grifols, los cantantes Julio Iglesias y Miguel Bosé, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, la cantante colombiana Shakira o el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Los técnicos piden iniciar la inspección y critican la “lentitud”

Para que no se frustre la posibilidad de sancionar y de denunciar a la Fiscalía los posibles delitos fiscales, Gestha pide a la ministra de Hacienda que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la inspección de las grandes fortunas y sociedades que ya se conocen. Según cálculos de Gestha, se recaudarían 38.000 millones de euros si se investigase a las grandes fortunas.

Pese al tiempo al que hacen referencia los Papeles de Pandora, los técnicos señalan que si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas ‘offshore’ o las propiedades en el extranjero en el modelo 720, esos importes se calificarán como una ganancia patrimonial no justificada que tributará al tipo marginal máximo del IRPF del último año no prescrito, entre el 43,5% y el 48% en 2017.

Para Gestha, la “lentitud” de la AEAT contrasta con la inmediatez de la Fiscalía Nacional de Chile que ya está investigando al Presidente de ese país por delitos de cohecho, delitos tributarios y soborno tras conocerse que los papeles de Pandora lo vinculan a él y a su familia con la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010.

El sindicato ya criticó la supuesta lentitud de Hacienda para investigar a las personas con cuentas opacas en el Banco LGT de Liechtenstein, HSBC de Suiza, Papeles de Panamá, Papeles de Castellana, Papeles del Paraíso o las cuentas del Rey emérito, ya que a su juicio permite que regularicen “voluntariamente” fuera de plazo.

Los técnicos de Hacienda piensan que “antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia, competitividad y moralidad pública”.