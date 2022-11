Con cuánto tiempo de antelación debes solicitar la pensión por jubilación

El principal objetivo de la pensión de jubilación, un derecho al que pueden acceder todas aquellas personas que hayan estado afiliadas a la Seguridad Social, es recoger los réditos obtenidos para disfrutar de esa nueva etapa.

La pensión de jubilación es un derecho que tienen todos los contribuyentes y no expira en ningún momento, por lo que el empleado no tiene un plazo concreto para pedir dicha pensión a la Seguridad Social. No obstante, el organismo sí está obligado a responder a la solicitud dentro de un plazo de 90 días hábiles para no alargar el proceso.

Además, hay que tener en cuenta que, aunque no exista un plazo concreto, los trabajadores tienen la obligación de presentar la solicitud de la pensión de jubilación dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de cese en el trabajo, según informa la Seguridad Social.

Este es el día que pagan la jubilación

Por regla general, el organismo procede a abonar la cantidad económica correspondiente a las pensiones el primer día hábil de cada mes. No obstante, es habitual que los pensionistas perciban la prestación económica antes de esta fecha. El motivo es que las entidades financieras acostumbran a avanzar unos días el pago de las pensiones a sus clientes.

Jubilación. Pixabay.

El importe económico que percibirá una persona cuando decida poner punto final a su carrera profesional viene determinado por distintos factores, que van desde la edad con la cual solicita la prestación hasta los años durante los cuales ha cotizado a la Seguridad Social.

La base reguladora se obtiene a partir del cálculo de las bases de cotización y sirve para estimar la cuantía aproximada de la prestación. Además, el organismo también tiene en cuenta el impacto de la subida de precios y actualiza las bases de cotización de los empleados de acuerdo con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).