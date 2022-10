Todo lo que subirán las pensiones no contributivas en 2023

Las pensiones no contributivas son una ayuda económica que el Estado concede a las personas que no han cotizado el periodo suficiente -menos de 15 años- o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, y además, no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

El valor del Índice de Precios de Consumo (IPC) es un elemento crucial para calcular las cuantías de las pensiones. Se trata de una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España.

Esto es lo que subirán las pensiones no contributivas en 2023

Según los cálculos realizados por Funcas y recogidos por noticiastrabajo, las pensiones no contributivas se incrementarán un 7% en España. Concretamente, la cuantía íntegra pasará a ser de 5.899,60 euros a los 6.312,57 euros, lo que supone un aumento de 450,98 euros.

En cuanto a la mínima del 25% pasará de los 1.474,90 euros a los 1.578,14 euros, es decir, una subida de 112,72 euros al mes. Por su parte, la íntegra más el incremento del 50 % pasará de los 8.849,40 euros a los 9.468,85, lo que se traduce a una cuantía de 676,34 euros al mes.

Dinero en metálico. Pixabay.

Cada año, el importe de estas prestaciones económicas concedidas por el Estado se revaloriza de acuerdo con la inflación media registrada durante los 12 meses previos, tal y como estipula la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada por el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2021.

No obstante, hasta noviembre, no será posible saber cuál será la cuantía exacta de las pensiones para el año próximo, todas las estimaciones apuntan a que el importe de estas prestaciones económicas aumentará, debido a los valores que ha alcanzado el IPC en los últimos meses.