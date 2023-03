El mejor truco para administrar tu dinero en la jubilación

Una de las principales preocupaciones de las personas de cara a la jubilación es contar con los recursos económicos necesarios a lo largo de esta etapa vital. El ahorro durante la juventud y los años previos a la jubilación es fundamental para garantizar que en la vejez se podrá tener una situación financiera desahogada.

Acceder a una pensión del sistema público se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, a causa del endurecimiento de los requisitos. Y es que, cada año que pasa las personas que quieren jubilarse deben hacerlo a una edad superior y con mayores periodos de cotización a la Seguridad Social.

Las personas que no han cotizado durante el periodo mínimo exigido por la Seguridad Social y disponen de unos ingresos inferiores a los 5.899,60 euros anuales pueden acogerse a la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva. No obstante, deberán tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

Si se está afiliado a la Seguridad Social y se ha cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos son previos a la jubilación, se podrá solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. Sin embargo, la cuantía de la prestación que se percibirá será la mínima. En concreto, se cobrará el 50% de la base reguladora, si bien el porcentaje podrá ir aumentando conforme se disponga de un mayor número de periodos cotizado.

Una pareja de jubilados. Pixabay.

No obstante, las personas que hayan cotizado durante un mínimo de 37 años y nueve meses, podrán percibir la totalidad de la ayuda económica y jubilarse cuando hayan cumplido los 66 años y cuatro meses. Sin embargo, si se cuentan con cotizaciones superiores a los 37 años y tres meses, será posible adelantar la edad de jubilación hasta los 65 años.

Ante este contexto, son muchas las personas que se preocupan por contar con una fuente de recursos económicos alternativa a la pensión pública, o bien, con un buen colchón financiero antes de poner punto final a la carrera profesional e iniciar la jubilación.

¿Qué es la regla del 4%?

En este sentido, puede resultar útil la regla del 4%. Se trata de una fórmula que tiene como objetivo garantizar que se contarán con los recursos económicos suficientes durante la jubilación. Concretamente, permite calcular cuanto se pueden alargar los ahorros si cada año se retira una parte, teniendo en cuenta también la rentabilidad que genera el patrimonio, tal y como destaca el blog de la entidad financiera Bankinter.

Leer más: Los siete casos en los que te puedes jubilar a los 61 años

La fórmula se basa en la idea que para mantener un buen nivel de vida durante un periodo de 30 años, es necesario retirar un 4% de los ingresos, teniendo en cuenta, además, la inflación. Para ello, será necesario concretar los gastos que se tienen en la actualidad. Dado que el 4% de la cantidad que tenemos que tener ahorrada debe dar para cubrir esos gastos, bastará con multiplicar nuestros gastos por 25.