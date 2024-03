UGT cree que los datos de empleo tienen que «alegrarnos a todos» alerta sobre la crisis del paro de larga duración

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, celebró este lunes los datos sobre el mercado laboral del mes de febrero y apuntó que tienen que «alegrarnos a todos», aunque avisó de que el paro de larga duración está en un nivel «absolutamente insoportable», ya que el 52% de los desempleados están en esta situación y el 25% en paro de muy larga duración, es decir, más de dos años sin trabajo.

Así valoró Álvarez los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social publicados este lunes, que reflejan una subida de la ocupación de 103.000 personas y una caída del desempleo de más de 7.000.

«Si no fuera porque hay 2.700.000 personas en nuestro país que no tienen empleo, casi que diría que estamos en una situación muy positiva. Pero tengo que pensar en las personas que no encuentran empleo», aseguró Álvarez.

Pero pidió ver los datos en relación con «lo que se esperaba», ya que «este país va muchísimo mejor de lo que se viene prediciendo en los últimos años». Asumió que «queda mucho trabajo por hacer», pero incidió en que «hemos avanzado» en contratación estable, en contratación de jóvenes y mujeres y en que «tenemos una situación mucho mejor» que hace años.

Pese a este diagnóstico general positivo, señaló que «tenemos un paro de larga duración absolutamente insoportable» y explicó que «sabíamos que este es un tema que iba a agravarse con la aprobación de la reforma laboral», porque a la vez que hay más estabilidad, las personas que están en desempleo «se mueven menos».

Por ello, defendió que el Gobierno central y las comunidades autónomas «tienen que poner en marcha medidas que ayuden a la recolocación de estas personas».

«Tenemos que poner en marcha políticas activas que formen, que ayuden a hacer currículums, que permitan que estas personas puedan ocupar un puesto de trabajo, porque realmente la situación de estas personas es dramática», concluyó Álvarez.