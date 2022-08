UPTA urge a extender a los autónomos el subsidio para mayores de 52 años

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, considera «prioritario» extender a los autónomos el subsidio para mayores de 52 años antes de final de año.

Según recoge Europa Press, UPTA insta al Ministerio de Trabajo a «encajar» a los trabajadores mayores de 52 años procedentes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en este subsidio, modificando el real decreto-ley que lo regula. Y rechaza que su propuesta quiera caer «en el subsidio», aclarando que debe tratarse de una ayuda «temporal» mientras el autónomo «se recicla y se recualifica».

Este subsidio consiste en que las personas que tengan más de 52 años y hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio por desempleo, puedan solicitar un subsidio hasta que alcance la edad ordinaria exigida para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. Según explica el SEPE, la cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples.

Que no haya diferencias entre el régimen general y el RETA

Los requisitos que UPTA propone son los mismos que se exigen para los trabajadores por cuenta ajena mayores de 52 años que hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral. «Son las mismas condiciones, para que no haya una diferencia entre el régimen general y el RETA«, apunta Abad, que considera que ese cambio en el decreto ofrecería una «red protectora» para los autónomos.

La formación liderada por Abad estima que en los próximos cuatro años, entre 80.000 y 200.000 autónomos podrían cerrar sus negocios a los 52 años sin tener acceso a esa ayuda. En la actualidad, calcula que esa cifra se situaría en el entorno de los 25.000 trabajadores por cuenta propia.

Los mayores afectados por los cierres de sus negocios pasados los 52 años son los autónomos del comercio y la hostelería, sectores en los que buena parte de los trabajadores por cuenta propia superan los 50 años. Es entonces cuando se produce «una situación perversa», ya que su edad les dificulta la reincorporación al mercado laboral y, por tanto, cotizar los años restantes para conseguir su jubilación.

«Los autónomos, desgraciadamente, no podemos acogernos a este subsidio porque no cumplimos el requisito fundamental, que es que tienes que estar dado de alta como trabajador por cuenta ajena en los últimos seis años, cuestión que un autónomo, evidentemente, no cumple porque está dado de alta en el RETA», lamenta Abad.