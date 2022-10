El vacío legal que permite tener y construir una casa prefabricada en un terreno no urbanizable

En el ámbito del urbanismo y la arquitectura, existen distintos tipos de suelo. Uno de ellos es el suelo rústico, que se encuentra ubicado dentro de un espacio rural y tiene un valor a nivel agropecuario o forestal. Además, se caracteriza por carecer de servicios urbanos básicos, como el agua o el alcantarillado.

Precisamente, una de las características fundamentales de este tipo de suelo es que no es urbanizable y, por tanto, no puede ser transformado en un suelo urbano. Sin embargo, puede emplearse para fines ganaderos, agrícolas, forestales o para cazar, entre otros.

Por un lado, el suelo no urbanizable normal, no permite la construcción pero sí contempla construir edificaciones vinculadas a la explotación del terreno, en determinados casos. Por otro lado, el suelo no urbanizable protegido cuenta con algún tipo de protección específica y, consecuentemente, no permite ningún tipo de construcción.

Casa prefabricada móvil

Por ello, a pesar de que no es posible construir una vivienda en este tipo de suelos, sí que es posible construir un granero o una casa prefabricada móvil, puesto que no requiere acometer ningún tipo de obras en el terreno.

De hecho, la edificación de este tipo de viviendas es más económica y rápida, ya que el coste que comporta su construcción es más reducido y los tiempos de construcción son más cortos.

También se pueden transportar de manera más fácil y colocarlas en cualquier tipo de terreno, lo que representa una opción más flexible para las personas interesadas en edificar una vivienda alternativa a la tradicional.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que el ayuntamiento del lugar donde se instale la casa prefabricada móvil podría investigar la situación de la edificación. Y es que, según la legislación vigente, el suelo rústico no permite la instalación de una vivienda, pero si la casa cuenta con toda la documentación y los permisos requeridos, el consistorio no podrá retirarla.