Yolanda Díaz da esquinazo a Garamendi: cierra con sindicatos y sin CEOE el Estatuto del Becario

El Ministerio de Trabajo ha pisado el acelerador y ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para sacar adelante el conocido como Estatuto del Becario con los sindicatos UGT y CCOO, un pacto del que se descuelga la patronal CEOE tras más de un año negociando la norma.

Fuentes de la negociación han apuntado que el acuerdo está «a punto de culminar» y es «inminente». Además, recogerá «gran parte de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio».

Los sindicatos y la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llevaban semanas presionando para sacar adelante una norma que llevaba meses en la mesa de negociación. «Le pido al señor Garamendi que recapacite -dijo Yolanda Díaz la pasada semana-. Y, desde luego, mi opinión es que esta norma hay que sacarla adelante». También los sindicatos insistían en que, si la CEOE se resistía al pacto, debía volverse a una versión inicial en la que no se habían incluido algunas de las exigencias de los empresarios.

La CEOE se apartó de las negociaciones pero volvió a la mesa y se cerró un preacuerdo que, en palabras de los responsables de Trabajo, era «crónica de un anuncio anunciado». Sin embargo, las posiciones se fueron alejando y, con el adelanto electoral, la patronal se alejó definitivamente de la Mesa del Diálogo Social.

La vicepresidenta Yolanda Díaz llegó a instar al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a que volviera a sentarse a la mesa para sacar adelante la norma, algo que el empresario vasco no aceptó, ya que apuntó que no le parecía adecuado sacar adelante una ley de ese calado con las Cortes disueltas. «No veríamos con buenos ojos sacar leyes cuando las Cortes están disueltas (…) no vamos a apoyar ninguna ley», apuntó este lunes.

«Lo de la CEOE ya no tiene nombre. Entra, sale, tenemos acuerdo… La CEOE dice que quiere incorporarse…», se quejó en una rueda de prensa el líder de UGT, Pepe Álvarez, este miércoles al ser cuestionado por la situación de esta norma, que llevaba un año sobre la mesa de negociación. «Los becarios no tienen por qué esperar a la CEOE ni por qué esperar más», subrayó Álvarez.

Fuentes de la CEOE apuntan que están en contra de algunas partes de la norma, en tanto que limita el número de horas para las prácticas y aumenta la burocracia, lo que, a su juicio, perjudica la formación práctica del alumnado, «algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo».

El Ejecutivo, pese al adelanto electoral, está en plenas funciones hasta el 23 de julio, por lo que podría aprobar el real decreto-ley en el próximo Consejo de Ministros y remitirlo a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para recibir su visto bueno.

El Estatuto del Becario era el último gran asunto en la mesa del Diálogo Social. Mandatado en la reforma laboral, era uno de los compromisos con Bruselas para recibir los fondos europeos. Otras reformas, como la de las prestaciones por desempleo o la de la jubilación parcial -esta con la cartera de José Luis Escrivá- tendrán que esperar a la siguiente legislatura. Sea del color que sea.