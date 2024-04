Baja laboral por enfermedad común: qué es y cuánto puedes cobrar 

Los trabajadores tienen diversos derechos, entre ellos la posibilidad de acogerse a una baja laboral por incapacidad provocada por una enfermedad. La baja se trata de un periodo en el que un empleado no asiste a su puesto de trabajo debido a una incapacidad temporal para realizar sus tareas habituales.

Esta incapacidad puede ser causada por enfermedad, accidente, maternidad/paternidad, o cualquier otra situación que impida al trabajador desempeñar sus funciones laborales de manera temporal. Durante este periodo, el trabajador puede recibir una compensación económica por parte de la seguridad social o de la empresa, dependiendo del sistema de seguridad social y de las políticas de la empresa.

Leer más: Estas son las enfermedades que dan derecho a pensión por incapacidad permanente

Respecto a la duración de la baja laboral puede variar según la causa y la legislación local. Durante los primeros tres días de la baja por motivos médicos, el empleado no recibe ningún pago. Esto aplica tanto para enfermedades como para accidentes no laborales, ya que ambas son consideradas como contingencias comunes, es decir, no relacionadas con el trabajo.

A partir del cuarto día hasta el decimoquinto día de la baja, la empresa se encarga de cubrir los costos, asumiendo el gasto correspondiente. Pasado el decimosexto día, comienza el sistema de pago delegado, donde la empresa continúa pagando al trabajador, pero recibe el reembolso por parte de la Seguridad Social, es decir, la empresa actúa como intermediaria en el proceso.

Para cobrar la baja laboral se deben reunir las condiciones fijadas por la Seguridad Social. Foto: Freepik.

Esto se mantiene hasta los 18 meses de duración de la baja médica, en caso de que la incapacidad temporal se prolongue hasta dicho periodo. Transcurrido este periodo, el trabajador deja de realizar contribuciones al sistema de seguridad social, por lo que la responsabilidad del pago recae directamente en la Seguridad Social.

Cuáles son las enfermedades

Como hemos mencionado anteriormente, la baja por enfermedad común se realiza cuando el trabajador cuenta con una enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Aunque la lista de enfermedades usuales es muy amplia, sí que hay algunas dolencias generales que se consideran como tal. Es el caso de la bronquitis aguda, la gripe, la infección urinaria, el resfriado común, la infección de oído, garganta o piel, sinusitis, entre otras.

Cabe destacar que la baja laboral empieza desde la fecha que consta en el parte de baja, que debe ser solicitado al médico de cabecera del Servicio Público de Salud o a un médico de la Mutua correspondiente, en caso de que exista un seguro privado o la empresa cuente con uno.

Cuánto se cobra por una baja laboral por enfermedad común

Cuando te enfrentas a una situación de baja por enfermedad común, es necesario saber que es la base reguladora y la base de cotización. La primera es la cifra derivada de un cálculo basado en las bases de cotización. La segunda se obtienen a partir del salario bruto.

Durante los primeros tres días de la baja, no se recibe ningún pago. Desde el cuarto hasta el vigésimo primer día, se percibe el 60% de la base reguladora. Es decir, si cobramos 2.000 euros al mes, el salario se quedaría en unos 1.272 euros, siempre y cuando haya estado los 30 o 31 días de baja.

Ahora bien, si la baja se extiende más allá de los veintiún días, el pago aumenta al 75% de la base reguladora. Es importante recordar que el periodo de baja comienza a contar a partir del cuarto día y finaliza con el alta médica. La duración máxima de la baja es de un año, aunque existe la posibilidad de una prórroga de hasta 180 días adicionales.