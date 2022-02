La petrolera BP se deshace de su 19,75% de participación en Rosneft

La petrolera BP acaba de anunciar este domingo que a raíz de la incursión rusa en Ucrania, se dispone a deshacerse del 19,75% de participación en el gigante ruso Rosneft. Además, el consejero delegado de BP, Bernard Looney, dimitirá del consejo de administración de Rosneft con «efecto inmediato», agregó la compañía en un comunicado divulgado este domingo.

La empresa había recibido fuertes presiones del Gobierno británico para que apartara sus vínculos con la petrolera rusa desde la invasión iniciada el pasado jueves en Ucrania. En su nota, BP señaló que el ataque ruso ha supuesto un «cambio fundamental» en la forma en que la compañía podría operar en Rusia.

Leer más: La cotización del petróleo y el gas natural retrocede tras la subida por el conflicto en Ucrania

Rosneft también es propiedad parcial del Gobierno ruso. Desde el año 2013, BP tiene una participación del 19,75% en la empresa.

El presidente de BP, Helge Lund, señaló que el ataque de Rusia a Ucrania «es un acto de agresión que está teniendo trágicas consecuencias en toda la región. BP ha operado en Rusia durante más de 30 años, trabajando con brillantes colegas rusos. Sin embargo, esta acción militar representa un cambio fundamental».

«Entristecido por la situación que se desarrolla en Ucrania»

«Ha llevado al directorio de BP a concluir, luego de un proceso exhaustivo, que nuestra relación con Rosneft, una empresa estatal, simplemente no puede continuar. Ya no podemos apoyar a los representantes de BP que desempeñan un papel en el directorio de Rosneft», agregó. «La participación de Rosneft ya no está alineada con el negocio y la estrategia de BP ahora es decisión del directorio de salir de la participación accionarial de BP en Rosneft. El directorio de BP cree que estas decisiones suponen lo mejor para los intereses a largo plazo de todos nuestros accionistas», indicó.

El consejero delegado indicó, por su parte, que, como «tantos otros, me ha conmocionado y entristecido profundamente por la situación que se desarrolla en Ucrania y mi corazón está con los afectados«. «Estoy convencido -dijo- que las decisiones que hemos tomado como directorio no solo son las correctas, sino que también benefician los intereses a largo plazo de BP».