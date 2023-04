ACS, Ferrovial y Sacyr eluden la petición de presentar planes energéticos al Gobierno

Las principales constructoras españolas, entre las que destacan ACS, Ferrovial o Sacyr, por el momento no han atendido a la petición del Gobierno de realizar auditorias energéticas ‘ad hoc’ para que sean difundidas de forma pública por el Ministerio para la Transición Ecológica. Tan solo OHLA -entre las grandes empresas del sector- ha accedió a la demanda del Ejecutivo que, en ningún caso, era obligatoria.

Se trata de una circunstancia especial, en comparación con otros tipo de empresas, dado que estas compañías son grandes consumidores de recursos energéticos en todos los segmentos de la cadena. Y, aunque ahora mismo tienen gran parte de su negocio fuera de España, siguen con una fuerte relevancia en nuestro país.

Leer más: Florentino Pérez recela de la transición energética y ve riesgos para ACS

Todo arranca en el pasado otoño cuando el equipo ministerial de la vicepresidenta Teresa Ribera elaboró el ‘Plan +SE’. Se trata de un conjunto de medidas que, principalmente, iban encaminadas a afrontar el invierno. Aunque también existían otras cuestiones, sobre todo, relacionadas con materias de ahorro y eficiencia energética.

En concreto, la medida número 20 señala a las grandes empresas. El documento precisa que «es necesario que el conjunto de la economía, en particular aquellas empresas con mayor capacidad, hagan lo que está en su mano para lograr un ahorro energético que permita cumplir con el reglamento europeo, reforzar la seguridad de suministro y mitigar la subida de precios de gas».

Para contextualizar la situación, y no atacar a nadie, desde el Ministerio aclaraban que «las grandes empresas (a partir de 50 millones de euros de facturación o más de 250 trabajadores) están obligadas desde 2016 a elaborar auditorías energéticas, que deben actualizar cada 4 años, o contar con sistemas de gestión de la energía». Es decir, desde el Ejecutivo ya se daba por hecho que estas acciones se están llevando a cabo, pero se pedía un paso más.

Ese paso, en concreto, era más estético y de divulgación. En ese momento, cuando se estaba desarrollando el ‘Plan +SE’, en paralelo se había pedido a la ciudadanía que se abrochara el cinturón en materia energética. Todos debían estar comprometidos a gastar lo menos posible ante las dificultades que podía suponer el invierno. Por eso, entendían que un ejemplo para todo esto lo podrían representar las grandes empresas si ‘desnudaban’ de manera separa y concreta sus planes de actuación de ahorro.

Lo que se pidió a las empresas

Por ello, el Gobierno propuso que «las grandes empresas, obligadas a realizar auditorías energéticas o contar con sistemas de gestión de la energía, elaboren y publiquen planes de contribución al ahorro energético, incluyendo aquellas medidas identificadas con mayor rentabilidad y viabilidad en el corto plazo, y podrán incluir también aquellas medidas ya adoptadas hasta ahora».

Esa era la consigna clara. Después tendrían un reflejo. «Estos planes se cargarán en un plazo de tres meses en la plataforma electrónica habilitada al efecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y serán públicamente accesibles. Las empresas podrán reportar cada 6 meses sobre los avances en la implementación de los respectivos planes».

Pero la realidad no ha sido tan efectiva. Tan solo 23 empresas, la mayoría públicas, han hecho este ejercicio voluntario de presentar planes desagregados de sus informes anuales sobre su actuación en materia energética.

ACS, Ferrovial y Sacyr tienen planes

No obstante, que no hayan presentado esta documentación de forma separada no significa que ACS, Ferrovial, Sacyr, o tantas y tantas empresas, no tengan sus planes de ahorro energético, o estrategias de sostenibilidad.

En el caso de Ferrovial, que ha centrado la actualidad de las últimas semanas por sus cuestiones corporativas, tiene abierta una ‘Estrategia de Sostenibilidad 2030’ que utiliza como «una herramienta para generar e identificar nuevas oportunidades de negocio en las que destacar como empresa innovadora y comprometida».

Por lo que respecta a la compañía presidida por Florentino Pérez, también tiene en estos momentos en desarrollo su denominado ‘Plan Director Sostenibilidad 2025’ que fue aprobado por el Consejo de Administración de ACS el pasado 2021.

La situación con Sacyr es la misma. Pese a no haber presentado un documento al Miteco, desde año años elabora sus propios planes de sostenibiliad y materia energética.