Cómo ahorrar luz y pagar menos electricidad: los 6 consejos imprescindibles

El auge de los precios de la luz que ha tenido lugar durante el último año nos ha obligado a todos a controlar más nuestro consumo eléctrico, dependiendo del coste del megavatio por hora, con el fin de ahorrar luz y evitar facturas muy elevadas.

Si desde el pasado mes de junio los precios ya habían aumentado, desde el inicio de la guerra en Ucrania, el precio de la electricidad ha vivido un nuevo aumento en buena parte de los países europeos. De hecho, marzo se convirtió en el mes más caro de la historia, en el que el precio de la electricidad alcanzó su máximo histórico el día 8 al situarse en los 544,98 euros/MWh.

Para poder contener las subidas y bajadas tan desproporcionadas de la la electricidad, que afectan directamente a nuestro bolsillo, te damos 6 consejos para ahorrar luz y pagar menos en la factura.

Apagar las luces si no se está en el habitáculo

Algo que a veces hacemos por despiste es dejar encendida la luz de una estancia del hogar cuando salimos de ella, aunque hay que tener en cuenta que este pequeño acto también suma. Y es que la iluminación representa un 20% del consumo total, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Otra alternativa para ahorrar en electricidad es substituir las bombillas tradicionales por unos LED, con un consumo mucho menor. También es recomendable, para ahorrar luz cada mes, subir las persianas durante las horas de sol y no encender la artificial.

Es recomendable subir la persiana en horas de sol para ahorrar en la factura de la luz.

Mantener una temperatura estable en el domicilio

La temperatura ideal en un hogar debe rondar los 20-21 grados durante el día y los 15-17 grados por la noche y poder mantenerla. Cada grado cuenta. Y es que un grado arriba o un grado abajo puede aumentar entre un 7% y un 10% el consumo. En cuanto los radiadores, hay que evitar cubrirlos para permitir que el calor pueda salir correctamente y se expanda por toda la casa. Además, también para ahorrar luz es recomendable poner una lámina reflectante entre la pared y el radiador para evitar que la calor se pierda.

Para mantenerla, hay que asegurarse de que no hay ningún hueco por el que se pueda escapar la calor o el frío del aire acondicionado. En cuanto a las persianas, hay que subirlas con las horas con más luz solar y bajarlas por la noche para que no se escape el calor acumulado durante el día. En cuanto a las habitaciones sin utilizar, es recomendable bajar la temperatura del radiador pero no apagarlo completamente.

No dejar en modo espera el televisor

Otro de los actos involuntarios que a veces hacemos en casa, pero que hacen que suba la factura de la electricidad, es no apagar el televisor o dejarlo en modo espera o standby. Este modo se activa cuando la televisión se apaga con el mando y queda iluminada. Por lo que para ahorrar luz y pagar menos es recomendable conectar y desconectar el televisor.

Utilizar programas fríos para lavar

Para ahorrar en la factura de la luz cuando se utiliza el lavavajillas, se limpian los platos en un fregadero tradicional o se lava la ropa, es aconsejable utilizar programas fríos para ahorrar en el proceso de calentamiento del agua.

Lavar con agua fría es más económico. EFE

Comprar una nevera eficiente y no tan grande

El televisor es juntamente con la lavadora, el electrodoméstico más caro del hogar. Por lo que para ahorrar luz es imprescindible tener en cuenta su tamaño y ubicación. A la hora de comprar un frigorífico es importante optar por uno eficiente y no con el más grande. Asimismo, también hay que buscar el lugar correcto para que el aire circule sin obstáculos por la parte trasera, y evitar colocar alimentos calientes, ya que tendrá que trabajar más.

No abrir el horno reiteradamente

Seguimos en la cocina. Otro de los electrodomésticos que más gasta es el horno. Para poder ahorrar en luz cuando se utiliza el horno, es recomendable no precalentarlo en cocciones superiores a una hora. Asimismo, otro truco para pagar menos es no abrirlo innecesariamente en repetidas ocasiones, ya que se pierde el 20% del calor acumulado. Otro consejo es apagar el horno antes de acabar la cocción, puesto que el calor restante es suficiente para poder acabar de cocinar.