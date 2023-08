Alerta de Caixabank sobre los retrasos de Hacienda en pagar la Renta

La presentación de la Declaración de la Renta es un trámite que despierta numerosos interrogantes en los contribuyentes, respecto quién se encuentra en la obligación de formalizar la gestión o la documentación a presentar.

Sin embargo, gran parte de las preguntas que suscita este trámite tienen que ver con los plazos. A pesar de que el periodo para presentar el borrador concluyó hace unos meses, muchos contribuyentes se preguntan hasta cuando pueden recibir la devolución de la Renta.

Cabe recordar que la devolución por parte de la Agencia Tributaria únicamente tiene lugar cuando se ha pagado más de lo debido en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a lo largo del año correspondiente.

Caixabank advierte sobre la devolución de la Renta

En este contexto, la entidad financiera ha lanzado una advertencia acerca de los retrasos por parte de las autoridades fiscales a la hora de pagar este importe a los contribuyentes a los que la Renta les salió «a devolver».

En primer lugar, conviene tener en cuenta que el fisco dispone de un plazo de seis meses para devolver la cuantía a los contribuyentes que les corresponda.

El plazo para recibir el dinero es de seis meses desde la presentación del borrador. Foto: Freepik.

Consecuentemente, las personas que presentaron la Declaración de la Renta dentro del plazo establecido, antes del 30 de junio, podrían recibir el importe hasta el 31 de diciembre.

De la misma manera, las personas que presentaron el borrador fuera de plazo podrían ver ingresada la cantidad en sus cuentas bancarias hasta seis meses después de formalizar el trámite con Hacienda.

Si el fisco devuelve el dinero fuera de plazo, añade el importe correspondiente a los intereses de demora

En el caso de que haya transcurrido el plazo y las autoridades fiscales no hayan devuelto el importe, habrá de devolver el montante económico y los correspondientes intereses de demora por el retraso.

Eso sí, la Agencia Tributaria no se responsabiliza de la demora cuando el motivo es que la Renta no se ha cumplimentado correctamente, si hay algún dato erróneo o la cuenta bancaria mencionada no está operativa.

Así puedes consultar el estado de la Renta

Los contribuyentes pueden consultar el estado de la Renta a través de la página web de la Agencia Tributaria, pero también de la aplicación App-AEAT. Tras acceder a los servicios de ‘Renta 2022’, se debe hacer clic sobre ‘Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta Web)’.

El estado de la Declaración de la Renta se puede consultar en la web y la app de Hacienda. Foto: Freepik.

Una vez se accede al trámite, será necesario acreditar la identidad con certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN o la referencia del borrador de la declaración del año pasado, que tiene 6 caracteres.

Para acceder al trámite es indispensable acreditar la identidad

Finalmente, los contribuyentes podrán consultar el estado en el cual se encuentra la Renta a través del apartado ‘Estado de tramitación’ Si aparece ‘Su declaración se está tramitando’, significa que aún no ha sido procesada, mientras que si figura ‘Su declaración está siendo comprobada’, ya se está estudiando.

Si el mensaje que se muestra es ‘Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted’, solo queda esperar a que llegue el dinero.

No obstante, si aparece ‘Su devolución ha sido emitida el día X a la cuenta ESXXX…’, significa que la cuantía ya se ha transferido y en pocos días se recibirá en la cuenta bancaria.